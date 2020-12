Café ’t Mandje verkocht aan NV Zeedijk, blijft roze bolwerk

Roze café ’t Mandje in de binnenstad komt in handen van de maatschappelijke vastgoedbeheerder NV Zeedijk. Die garandeert dat de iconische bar, na de lockdown, blijft bestaan als café en ontmoetingsplek voor de lhbtq-beweging.

Diana van Laar, uitbater van het café en nicht van oprichter Bet van Beeren, bevestigt de verkoop van het cafépand, dat ze in 2008 van haar familie overnam. De zaak is al sinds maart gesloten vanwege corona, maar met de verkoop aan de NV Zeedijk is de toekomst van het café gegarandeerd, zegt ze.



“Door corona ging een verbouwing niet door en moest het personeel helaas ook weg. De steun was niet genoeg, we bloeden leeg,” zegt Van Laar. “Met de NV Zeedijk hebben we iemand gevonden die ons verhaal begrijpt en zorgt dat ’t Mandje in stand blijft.”

’t Mandje werd beroemd toen het in 1927 in handen kwam van Bet van Beeren, toentertijd een van de eerste vrouwen in Amsterdam die er openlijk voor uitkwamen op vrouwen te vallen. Haar café groeide uit tot een plek waar de roze beweging in vrijheid kon samenkomen. Het café wordt daarom eervol vermeld in de Canon van Amsterdam.

Jubileum

Tussen 1982 en 2008 was ’t Mandje gesloten, terwijl Bets zuster Greet van Beeren boven de zaak woonde. In 2008 heropende Van Laar de zaak. “Omdat ik niet goed bij m’n hoofd ben. Een café beginnen is makkelijker dan het in stand houden,” zegt Van Laar. “Tante Bet was gisser dan ik. Die riep in haar tijd al tegen tante Greet, die heel veel deed: doe het van de hand, ga lekker bij een bos wonen. Maar Greet en ik voelden hetzelfde: dit moeten we in stand houden.”

Volgens Janny Alberts, directeur van de NV Zeedijk, valt de aankoop van het pand aan de Zeedijk toevallig samen met het 35-jarig jubileum van haar organisatie. “Onze doelstelling is om maatschappelijk vastgoed te verwerven en daar past ’t Mandje perfect bij, het eerste homocafé van Nederland,” zegt ze. “We gaan een stichting oprichten die het café en de drie appartementen op de bovenverdiepingen beheert en daarmee dit culturele erfgoed in stand houdt.”

De NV werd in de jaren 80 in het leven geroepen om de ernstig verloederde Zeedijk een impuls te geven door de aankoop en verhuur van panden in het gebied. De gemeente Amsterdam is een belangrijke aandeelhouder van de NV Zeedijk. Dit jaar kocht de NV onder meer enkele gebouwen aan in de Warmoesstraat, in totaal heeft het bedrijf 91 panden in bezit. Via de winsten uit verhuur worden onderhoud en nieuwe aankopen gefinancierd.

Beeld Martin Alberts/Stadsarchief Amsterdam

Beeld Martin Alberts/Stadsarchief Amsterdam

Bet van Beeren, 1954, Café ’t Mandje. Beeld -