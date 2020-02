Café Struik sluit, maar eerst nog één keer 100 uur Struik

100 uur Struik. Beeld Cafeé Struik.

“Het pand moet opnieuw gefundeerd worden op aanschrijving van de gemeente,” laat het café weten. “We wisten het al langer, maar de pandeigenaar is nu met een datum gekomen.”

Of het iconische café, dat bijna dertien jaar bestaat, daarna terugkomt weten de eigenaren nog niet. “Het is het eind van een tijdperk en misschien wel tijd voor iets nieuws. We zijn toe aan een nieuwe uitdaging, maar er is ook een kans dat we terugkomen.”

Het café organiseerde gedenkwaardige feesten, waaronder 100 uur Struik. Cafés mogen een aantal keer per jaar langer open blijven. Eén van de vorige eigenaren ontdekte een paar jaar geleden vlak voor de jaarwisseling dat hij nog vier verlengingen bij de gemeente kon aanvragen. Hij besloot die toen in één keer op te maken. Zo was een traditie geboren tussen kerst en oud en nieuw: het café bleef honderd uur open.

Ook bij de sluiting in maart wordt deze traditie voortgezet. “Normaal sluiten we het jaar met 100 uur Struik af, maar nu is dat gewoon in maart en niet aan het eind van het jaar. Alle partijen en oude eigenaren zullen in die 100 uur aan bod komen. We zullen dan nog een keertje de geschiedenis herbeleven.”