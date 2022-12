Café Spaarndam sluit na 451 jaar: ‘We zijn er wel klaar mee’

Yvette en Leon van Lieshout zwaaien tot tweede kerstdag de scepter in Café Spaarndam. Daarna gaat het café dicht. Het echtpaar heeft geen nieuwe uitbater kunnen vinden. Beeld Dingena Mol

Zegt de ene Henk tegen de andere: “Ik ben naar de kapper geweest. Niet gezien zeker?” “Wanneer maken ze het af?” luidt het antwoord. “Moest ie bezuinigen of zo, dat hij je in het donker heeft geknipt?”

Alles klopt in Café Spaarndam, zelfs de moppen aan de bar. Henk en Henk zijn samen met Hein, 86 jaar en naar eigen zeggen de oudste man van het dorp, de laatsten der Mohikanen van de plaatselijke biljartclub. Elke woensdagmiddag komen ze hier een keutje leggen, maar na de kerst is dat afgelopen. Hein: “Het is een groot verdriet. Dit is zo’n mooi plekkie. Onbegrijpelijk dat niemand het wil overnemen. Als ik zestig jaar jonger was geweest, had ik het wel geweten.”

De heren nemen plaats aan de stamtafel en laten zich een jenever inschenken door Leon van Lieshout, de uitbater die alle gasten begroet met ‘welkom thuis’ en ze uitluidt met een welgemeend ‘tot morgen’. “Kunnen de bitterballen al in het vet?”

Friese doorlopers

Ja, Café Spaarndam voldoet aan alle criteria waaraan een bruine kroeg moet voldoen: biljart, stamtafel, dartbord, gokkast, bordspelletjes. Aan de wand een vitrinekast met het keurig door tante Truus opgepoetste vaandel van de harmonie, Crescendo, opgericht in 1918. Daarnaast een bord van ijsclub Zembla, anno 1880.

Glas in lood, antieke reclameborden, ingelijste buitenlandse bankbiljetten. En het plafond hangt zoals het hoort vol met spullen die hun eigen verhaal vertellen: de hamer van de stratenmaker, Friese doorlopers, oud-Hollandsch kookgerei.

Kroegwijsheden

Alleen de kleedjes op tafel ontbreken. Die waren er wel, maar toen ze tijdens corona naar zolder verhuisden, zijn ze door de motten opgevreten. Evenmin staan er hardgekookte eieren op de toog, maar het café serveert wel broodjes paling van de lokale rokerij. De tegeltjes met klassieke kroegwijsheden boven de houten bar hebben de pandemie wel overleefd: ‘Bier lost geen problemen op, maar melk ook niet.’

De huiskamer van het dorp wordt nu vooral bevolkt door stamgasten, maar ’s zomers stikt het hier van de toeristen, dagjesmensen en fietsers. Het café ligt dan ook op een prachtige plek, onderaan de dijk, naast de onlangs gerestaureerde kolksluis, de oudste nog werkende ter wereld.

In de middeleeuwen was het hier, aan het pittoreske haventje op nog geen 10 kilometer van Amsterdam, al een drukte van belang. De herberg was eeuwenlang een populaire pleisterplaats voor schippers die er tijdens het schutten van hun schepen in de sluis een borreltje dronken.

Hansje Bier

Van Lieshout (Velsen, 1971) schenkt een glas Hansje Bier in, een triple van de Noord-Hollandse Bierbrouwerij uit Uitgeest. In het glas zit een gat, naar analogie van het mythische verhaal over Hansje Brinker, die zijn vinger in een gat in de dijk stopte en zo een watersnood voorkwam.

“Alles ademt hier geschiedenis,” zegt Van Lieshout, die in Spaarndam opgroeide. “Het pand dateert van 1200 en is gefundeerd op koeienhuiden. Vanaf 1571 was het een herberg. Smaakt Hansje Drinker?”

Van Lieshout kwam in 1991 in het café te werken als barman. Acht jaar later nam hij de zaak over, en nog eens zes jaar later voegde zijn vrouw Yvette (Haarlem, 1970) zich bij hem. In die tijd ging het café doordeweeks nog om 2 uur ’s nachts dicht, en in het weekend om 3 uur. Yvette: “We hebben het vaak licht zien worden hier. En al die jaren is er niets veranderd – alleen de televisie hangt op een andere plek.”

Rookverbod

Toen ze aan hun avontuur begonnen, spraken ze af dat ze elke vijf jaar zouden bekijken of ze nog door wilden gaan. Na de invoering van het rookverbod in 2008 begon de twijfel te knagen. Leon: “Daar hebben we erg veel last van gehad. De rokers vertrokken naar elders en er kwamen geen nieuwe klanten voor terug. En de rokers die bleven, gingen met z’n allen buiten staan, waardoor we elke nacht politieagentje moesten spelen.”

Na de geboorte van twee kinderen gooide het echtpaar het roer om. Het café ging voortaan een uur eerder dicht en de menukaart werd uitgebreid met onder meer soepen, salades en spareribs. Yvette: “Maar koken was mijn vak helemaal niet en we konden het niet bemannen, dus het lukte niet om er een echt eetcafé van te maken. Zat ik thuis bij de kinderen, belde Leon: ‘Mag ik vier saté van je?’ Dat werkte niet.”

Corona

En toen kwam corona. Na de lockdowns keerden veel vaste gasten wel weer terug, maar de jeugd bleef weg. Leon: “Vroeger werd de ene generatie geruisloos opgevolgd door de andere, maar door de club- en festivalcultuur is dat veranderd. De jeugd gaat niet meer naar de kroeg. Als er in de buurt een groot feest was, hadden we soms meer personeel dan gasten. Een pilletje is goedkoper dan een biertje.”

Yvette: “Het komt ook door de individualisering van de samenleving. Hier werd nog op elkaar gepast. Hoe vaak Leon niet achter een klant is aangefietst om te kijken of ie wel veilig thuiskwam. Maar tegenwoordig is iedereen met zichzelf bezig. We zijn er wel klaar mee. Het leven is te kostbaar om je hart niet te volgen.”

Galerie

In 2019 meldde de bedrijfsleider zich om de zaak over te nemen, maar na corona zag hij ervan af. Het echtpaar schakelde twee makelaars in, maar een koper werd niet gevonden. Tweede kerstdag gaat het café definitief dicht. En dat is een ramp voor het dorp, zegt Johanna van Steen van Kunstcentrum De Kolk. “Spaarndam heeft al niet zoveel meer, en zo wordt het wel erg stil. Veel dagjesmensen die hier op bezoek komen, lopen dan ook even bij de galerie langs. De sleutel hangt achter de bar. Ik heb geen idee hoe het straks verder moet.”

Sinds anderhalf jaar staan Leon en Yvette alleen in het café. Yvette: “En dan is het opeens best een groot café. Maar we zijn op, we zijn moe. Ik heb geen zin meer om kroketten te staan bakken. We zullen de mensen missen, maar het wordt tijd dat we weer een sociaal leven krijgen en onze kinderen wat vaker zien.”

Een officieel afscheid komt er niet. Leon: “Na 451 jaar zijn wij degenen die de stekker eruit trekken. Dat is geen goede reden voor een feest. Nu eerst maar eens glühwein maken voor de kerstzang op school.”