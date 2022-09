Café Rooie Nelis mag geen Rooie Nelis meer heten

De originele bar van Rooie Nelis, met rood neonlicht, blijft waarschijnlijk behouden. De rest is door de familie uit het pand gesloopt. Beeld Femke Boermans

De nieuwe eigenaar van café Rooie Nelis, de legendarische kroeg in de Laurierstraat, mag de komende vijftig jaar niet de naam Rooie Nelis gebruiken. “Het was de laatste wens van Zwarte Gerrit,” zegt de nieuwe eigenaar, vastgoedontwikkelaar Jorgen Bakker.

Het café is al dicht sinds begin 2019. Eigenaar Blonde Sien overleed afgelopen april, haar man Zwarte Gerrit was in 2019 al overleden. De vrees bestond dat – alweer – een iconische, Amsterdamse kroeg verloren zou gaan. SP-raadslid Remine Alberts pleitte zelfs in de raad dat de gemeente initiatief zou moeten nemen om het café in stand te houden, en te voorkomen dat het in handen zou komen van een projectontwikkelaar.

‘Respect voor de geschiedenis’

Burgemeester Femke Halsema liet vorige week in een brief aan de gemeenteraad weten dat het café afgelopen augustus is verkocht, maar uit ‘privacyoverwegingen’ kon ze niet melden wie de nieuwe eigenaar is en wat de plannen met het café zijn.

Het café, inclusief drie panden naast elkaar en een aan de overkant, zijn gekocht door vastgoedontwikkelaar Damvest, en meteen daarna doorverkocht aan vastgoedontwikkelaar Jorgen Bakker. Die zoekt een horeca-exploitant om het café voort te zetten.

Bakker: “De SP roept wel dat Rooie Nelis behouden moet blijven, maar het mag niet eens van de familie, dus dan houdt het op. We hebben er maanden over onderhandeld, want ik wilde per se wel de naam Rooie Nelis. We wilden het café het liefst zoveel mogelijk in stand houden, met respect voor de geschiedenis.”

Gevelsteen plaatsen

Maar de naam Rooie Nelis mag het nieuwe café dus niet voeren. Bakker: “Op straffe van 10 procent van de aankoopsom. De curator wilde eerst zelfs een boete van anderhalf miljoen euro. Maar ik vind nooit een horeca-exploitant die gaat tekenen voor zo’n hoge boete. We willen wel graag een gevelsteen in het pand zetten: hier zat Rooie Nelis. Die naam staat in alle Lonely Planet-gidsen. Dus als je daar een leuk oud-Hollands cafeetje van maakt, komt het toch wel goed.”

Bakker – hij nam ook biefstukkoning Piet de Leeuw over – verwacht dat de verbouwing anderhalf jaar gaat duren. “Het wordt een schattig, klein kroegje. Een soort café Heuvel, maar dan voor die kant van de Jordaan. De originele bar van Rooie Nelis, met het rode neonlicht, willen we ook behouden, maar verder is binnen alles wat van waarde was door de familie eruit gesloopt.”

De erfgenamen van Blonde Sien zitten in een netelig conflict over de erfenis. De belangrijkste erfgenaam – opmerkelijk genoeg niet de dochter en zoon van Blonde Sien, maar haar nicht – wil niet reageren, de curator evenmin.

De Twee Zwaantjes

Ook café De Twee Zwaantjes op de Prinsengracht heeft een nieuwe eigenaar. Eigenaren Trees Ruzette en Jos Dans hielden afgelopen zondag hun afscheidsfeestje in de kroeg. Ruzette en Dans wilden na vijftien jaar met pensioen, maar zochten wel gericht naar een nieuwe eigenaar die de Jordanese sfeer met zang en muziek in ere zal houden.

Dat is gelukt met Sjoerd Schipmolder, tevens eigenaar van café Happy2 in Oud-West. Schipmolder: “Ik ben Amsterdammer, geboren in de Jordaan en ik vind De Twee Zwaantjes een kroeg zoals een kroeg hoort te zijn. Ik wil de Jordaan in ere houden.”

Schipmolder kent Dans al bijna veertig jaar. “Hij vroeg de hele tijd: neem ons nou over. Maar toen kwam corona, en toen dacht ik wel twee keer na om eraan te beginnen. Maar nu is dat voorbij, en als je ziet hoe gezellig het weer is, vind ik het hartstikke mooi om de traditie van De Twee Zwaantjes voort te zetten.”