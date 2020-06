Café-restaurant Hermitage failliet door coronaluwte

Afstandsstickers in de Hermitage. Beeld ANP

“In februari zijn we er aan begonnen,” zegt horeca-ondernemer Charles Hollenkamp. “Jarenlang heeft de Hermitage zijn horeca zelf gedaan, maar dat kost veel aandacht van zo’n museumorganisatie. Ze wilden iemand met horeca-ervaring er in.”

Het restaurant moest de gevolgen van de coronasluiting de afgelopen weken helemaal alleen dragen. Omdat het om een nieuw bedrijf gaat, kan het restaurant geen beroep doen op steunregelingen van de overheid. Die kijken immers terug op omzetten die eerder zijn gemaakt. “We hebben geen NOW (salarissteun) gekregen, omdat er nog geen omzethistorie is.”

De gedwongen coronasluiting hakte er in. “Maar ondanks dat we geen steun krijgen, hebben we dat de afgelopen drie maanden volgehouden.” Nu de horeca voorzichtig weer open mag, valt alsnog het doek.

Geen evenementen

Café-restaurant Hermitage is niet alleen afhankelijk van aanloop uit het museum - dat ook sloot - en reserveringen. “Het is voor meer dan de helft afhankelijk van evenementen, corporate diners zoals van Hermitage-sponsors als ABN Amro en Heineken,” zegt Hollenkamp.

“Al die bedrijven gaan dit jaar niks meer doen. Daarmee is de helft van de omzet vooraf al helemaal verdwenen. Omdat we zien dat het de rest van het jaar niet zal verbeteren, is het voor ons geen haalbare kaart meer. Het huurcontract is daarvoor te duur, we hebben te veel mensen.“

Het restaurant is maandag wel weer open gaan. “Het restaurant zal ook gewoon open blijven totdat een nieuwe vorm gevonden is. De bezoekers kunnen op dit moment, net zoals voorheen, op het terras zitten. Alleen mogen we nu binnen maximaal dertig mensen hebben, dus ook die omzet is nog een hele tijd onvoldoende.”

Ontslagen

“Inmiddels is er een curator aangewezen. Die zal kijken in wat voor vorm en met welke partij het cafe-restaurant een gezonde toekomst kan hebben. Uitgangspunt voor De Hermitage is dat haar bezoekers kunnen genieten van een gastvrije en goede horecavoorziening.”Curator Joris Opstroom wil eerst met de uitbaters en het museum in overleg, voordat daarover meer duidelijkheid is.

“Het hoeft niet onder mijn eigendom door te starten,” zegt Hollenkamp. “Er zijn ook anderen die dat kunnen. Hermitage heeft gewoon horeca nodig. Het is in gewone tijd een prima restaurant, alle kansen om daar een goede voortzetting te maken. Ik had het graag anders gezien.”

De Hermitage is niet de enige Amsterdamse gelegenheid in de problemen. Onlangs vroeg ook de Amsterdamse horecagroep IQ Tank, van de vijf vestigingen tellende streetfoodketen Happyhappyjoyjoy, uitstel van betaling aan.

Tot nu liep het aantal horecabedrijven dat in de cornacrisis over de kop ging nog niet opvallend hoog op. Zowel in maart als in april telde het CBS 31 faillissementen in heel Nederland. Cijfers over mei zijn nog niet bekend. Directeur Dirk Beljaarts van brancheorganisatie Horeca Nederland verwacht wel dat het aantal bedrijven dat de vlag strijkt, de komende maanden sterk zal stijgen.