Café-Restaurant Amsterdam overvallen met vuurwapen

Café-Restaurant Amsterdam bestond onlangs 25 jaar. Beeld ANP

Om iets voor elven ’s avonds kwam een man in trainingspak met een capuchon op binnen. Op dat moment zaten er nog gasten in de zaak aan het Watertorenplein. Volgens een politiewoordvoerder dreigde de overvaller ‘op zeer indringende wijze’ met een vuurwapen. Daarop deed hij een greep in de kassa.

Vervolgens dwong de man een medewerker tot het openen van de kluis. Nadat hij daar geld had weggenomen, ging hij ervandoor. Enkele minuten nadat de overvaller was verdwenen, arriveerde de gealarmeerde politie.

Naar aanleiding van de overval heeft de directie van het restaurant inmiddels besloten om voortaan geen contante betalingen meer te accepteren, zo is inmiddels aan het personeel meegedeeld.

Niet de eerste overval

Café-Restaurant Amsterdam bestaat inmiddels al 25 jaar. Het is niet de eerste keer dat de horecazaak doelwit is van een overval. In 2010 drongen vier gewapende mannen ’s nachts, vlak na sluitingstijd, het restaurant binnen en bedreigden het personeel met pistolen en een mes. Ook toen werd de inhoud uit de kluizen geroofd. Het personeel bleef ongedeerd.