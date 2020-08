Café Pamela in West sluit deuren na coronabesmettingen

Horecazaak Pamela is gesloten. Beeld Het Parool

‘Totdat al onze personeelsleden zijn getest, sluiten wij de deuren,’ schrijft de bar op Facebook en op een briefje aan de deur. De veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland heeft daarvoor geen opdracht gegeven.

Vorige week zondag en afgelopen donderdag zijn daar bezoekers geweest die later besmet bleken met corona.

Gisteren werd bekend dat zalencentrum De Koning in Sloterdijk de deuren van de gemeente moest sluiten nadat er meerdere besmettingen met het coronavirus zijn vastgesteld. Eerder gingen al vier zaken in Amsterdam dicht vanwege corona: Café in the City op het Kleine-Gartmanplantsoen, No Rules op het Marie Heinekenplein, Stripclub La Vie en Proost op de Wallen en café Zwart op de Dam sloten stuk voor stuk de deuren.