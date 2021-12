Nieuws

Café op de Nieuwmarkt moet een week dicht na coronastunt Wybren van Haga

Een groep van vijftig medestanders is samen met Tweede Kamerlid Wybren van Haga na 17.00 uur blijven staan op het terras van Café Del Mondo op de Nieuwmarkt, als protest tegen de coronarestricties. Het café is per direct voor een week gesloten.