Café Misty gesloten op last van burgemeester Halsema

Een man heeft in het café op 6 januari gedreigd met een vuurwapen, zo blijkt uit informatie van de politie. De verdachte is daarna met het wapen in de hand de deur uitgelopen.



Volgens de politie staat deze gebeurtenis niet op zichzelf. In en rondom het café zijn er meerdere incidenten geweest met wapens. Het cafe geldt als een ontmoetingsplek voor bekenden van de politie.



Veiligheid

Daarmee brengt het café de veiligheid van bezoekers, voorbijgangers en omwonenden ernstig in gevaar en wordt het op last van de burgemeester gesloten.



