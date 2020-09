Café Kingfisher stopt na ruim 20 jaar: ‘We waren pioniers’

Café Kingfisher in de Pijp. Beeld Café Kingfisher

Waarom stoppen jullie ermee?

“Om te beginnen: we zijn niet failliet vanwege corona. Dat denken veel mensen. Daar baal ik van, want het werpt een beetje een smet op de ruim 21 jaar dat we hier een prachtige plek hebben neergezet. Nee, mijn compagnon en ik stoppen ermee omdat we toe zijn aan een nieuw avontuur. De Kingfisher is een legacy, een icoon. Toen we in 1999 begonnen, waren we echt aan het pionieren. En dat gevoel ben ik een beetje kwijtgeraakt, na 21 jaar. Logisch, je kunt niet blijven pionieren. We kregen onlangs een aanbieding voor een nieuw café in de Bijlmer. Daar ging mijn ondernemershart weer van stromen.”

Dat betekent wel dat de Kingfisher verdwijnt.

“Ja, dat is altijd dubbel. Het ging hartstikke goed en we konden nog jaren doorgaan. Maar ons gevoel zei dat het tijd was voor iets nieuws. Wat ook meespeelt: toen we begonnen waren we jong, in de dertig. Onze achterban had dezelfde leeftijd. Die wonen nu ver in Noord of buiten de stad met kinderen.”

Lag het hoogtepunt in de beginjaren?

“Ja, de piekjaren waren tussen 2003 en de crisis van 2008. Elke vrijdag- en zaterdagavond stond - ja, dat mocht toen nog - het terras vol met mensen, waaronder het personeel van drie reclamebureaus. Dat waren geweldige jaren. Daarna kabbelde het lekker door.”

Veel klanten reageren emotioneel onder jullie bericht op Facebook.

“Ja, voor veel mensen zijn we toch een soort instituut geworden. Ik denk dat er weinig mensen een negatieve associatie met de Kingfisher hebben. Iedereen is welkom, de service is goed, het is laagdrempelig, er zit geen stamgast aan de bar die je onderzoekend aankijkt van wat doe je hier. We hebben altijd gecaterd voor mensen die de rest van de Pijp te druk of ballerig vinden, het idee hebben dat ze op een tennisfeestje staan. Die groep, een mooie mix van skaters, hockeymeisjes, punkers en kantoormannen, voelt zich bij ons op hun gemak. En zijn teleurgesteld dat die plek hun wordt ontnomen.”

Het moet toch fijn zijn dat het de mensen in ieder geval iets doet.

“Ja, de reacties zijn hartverwarmend, bitterzoet. Dat doet ons beseffen dat we hier écht een mooie tijd hebben gehad.”