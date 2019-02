Café Kadoelen illegaal gesloopt door eigenaar

De sloop was echter illegaal, omdat het pand binnen beschermd dorpsgezicht valt.



Projectontwikkalaar Ferry Prud'homme de Lodder wil op de plek twee woningen realiseren. Iets waar stadsdeel Noord vooralsnog niet aan mee wil werken. Het ontwerp voor de huizen is tot nu toe nog niet stedenbouwkundig akkoord bevonden.



Bestemmingsplan

Ook moet het huidige bestemmingsplan dan van horeca naar wonen worden gewijzigd. De gemeente gaat met de projectontwikkelaar in gesprek hoe het nu verder moet met het pand.



Ook heeft Stichting Monumenten Amsterdam-Noord een verzoek ingediend om het pand op de lijst van gemeentelijke monumenten te krijgen. Dit verzoek is afgewezen, maar er loopt nog een beroep.



Het leegstaande pand is al jaren een doorn in het oog van buurtbewoners. Zij zien graag de horeca terugkomen. Vlakbij het oude café is de nieuwe woonwijk de Bongerd gerealiseerd. Hier is op dit moment nog geen horeca en daar is behoefte aan volgens hen.