Café in the City zes maanden gesloten na explosie

Het terras van café in the City op het Kleine-Gartmanplantsoen op dinsdag 9 augustus, enkele dagen nadat zich voor de deur van de zaak een explosie had voorgedaan. Beeld Daphne Lucker

Door de ontploffing werden de voordeur en het portiek verwoest. De burgemeester wil met de gedwongen sluiting de openbare orde herstellen.

Het café was eerder al eens gesloten nadat twee jongens uit de Diamantbuurt in februari 2017 een granaat op de deurmat hadden gelegd. Wijlen burgemeester Eberhard van der Laan sloot de zaak toen voor onbepaalde tijd. De daders werden vanwege hun daad veroordeeld tot 200 en 150 dagen jeugddetentie. Vermoedelijk hadden ze de (onontplofte) granaat neergelegd in opdracht van criminelen die toegang tot het café waren geweigerd.

The Harbour Club

Dinsdag maakte de gemeente bekend dat ook The Harbour Club in Amsterdam-Oost zes maanden dicht moet. Ook hier vond afgelopen week voor de deur van de zaak een explosie plaats.