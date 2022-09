Café in the City was vanwege explosie gesloten, maar gaat woensdag weer open

Café in the City aan het Kleine-Gartmanplantsoen. Beeld Daphne Lucker

‘Na uitgebreid onderzoek heeft de politie geen aanwijzingen gevonden dat Café in the City iets te verwijten valt,’ schrijft het café op de eigen Instagrampagina. Zowel de politie als de gemeente doet hier geen uitspraken over, in verband met het nog lopende onderzoek.

Door de ontploffing werden de voordeur en het portiek verwoest. Met een gedwongen sluiting wilde burgemeester Femke Halsema de openbare orde herstellen. De sluiting werd in eerste instantie voor zes maanden opgelegd, maar maandag werd die sluiting opgeheven. Het café schrijft twee dagen nodig te hebben om de heropening voor te bereiden.

‘Wij willen de politie en de gemeente Amsterdam bedanken voor het vertrouwen dat zij in ons gesteld hebben,’ is verder in de Instagrampost te lezen. ‘Met dit besluit laten zij zien naast de horecaondernemer te staan in de strijd tegen criminaliteit en het toenemende geweld in Amsterdam.’

Podcast Amsterdam wereldstad

Geregeld sluit de gemeente bedrijven omdat ze een gevaar zouden vormen voor de openbare veiligheid. Maar hoeveel nut heeft die maatregel? En kom je als ondernemer zo’n sluiting nog te boven? Amsterdam wereldstad-presentator Lorianne van Gelder praat erover met Paul Vugts, misdaadverslaggever bij Het Parool.