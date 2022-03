Café Huis van Iemand Anders mogelijk weken gesloten na forse brand: 'Twee jaar dicht en dan gebeurt dit'

Zo zag Huis van Iemand Anders eruit voor de brand. Beeld Charlotte Odijk

Het was schrikken voor het aanwezige personeel en bezoekers van Huis van Iemand Anders donderdagavond. Rond 20.00 uur ontdekte een medewerker een brand in de keuken. “Die heeft geprobeerd het vuur te blussen met een brandblusser en tegen iedereen gezegd dat ze naar buiten moesten,” vertelt Aartsen. “Gelukkig luisterde iedereen goed en was het café snel leeg.”

De brandweer, die met meerdere wagens was aan komen rijden, schaalde snel op naar ‘grote brand’. Na iets meer dan een uur was de brand in het hoekpand onder controle. Er hing veel rook in de straat en meerdere panden werden ontruimd. Eén persoon werd nagekeken door ambulancepersoneel vanwege rookinhalatie, maar hoefde niet naar het ziekenhuis.

Aartsen heeft afgelopen nacht de schade al kunnen bekijken en die is volgens hem groot. “De keuken is er niet meer. En de kroeg is niet meer wat het geweest is. Gelukkig hadden we goede gipsplaten, dus bij de buren was er vooral veel last van rookontwikkeling. Iedereen heeft daardoor vannacht wel gewoon in het pand kunnen slapen. Uiteindelijk zit de schade vooral bij ons, bij de rest vooral van buiten.”

Hoe lang de bar dicht zal blijven, durft hij nog niet te voorspellen. Vrijdag komen experts kijken, maar Aartsen houdt rekening met weken of misschien wel langer. De oorzaak van de brand is nog onbekend.

Volle agenda

“Het is onwijs vervelend en het personeel is aangedaan,” vertelt Aartsen. “Twee jaar lang ben je zo goed als dicht en je aan het opladen om mensen weer blij te gaan maken en dan gebeurt dit. Dat maakt het extra zwaar.”

Het unieke concept van Huis van Iemand Anders is bij veel Amsterdammers bekend. Bezoekers kunnen er een ‘stukje bar’ afhuren om hun verjaardag te vieren. Handig omdat de ruimte thuis vaak beperkt is. De komende weken stond de agenda vol verjaardagsfeesten.

Aartsen zegt daar een oplossing voor te gaan zoeken. “Vrijdag komen we met het hele team bij elkaar en gaan we een plan van aanpak maken. En dan gaan we ervoor proberen te zorgen dat iedereen alsnog blij wordt.”

Tweede grote brand deze week