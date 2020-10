Café De Omval moet na 82 jaar sluiten vanwege nieuwbouw

Café De Omval in 1987. Beeld Stadsarchief Amsterdam

Buurtbewoners maakten bezwaar tegen het vertrek van het café en startten een petitie, maar dat mocht niet baten. Het pand is in handen van de gemeente en dat kondigde eerder al het gedwongen vertrek aan. De wijk is in ontwikkeling en er verrezen de afgelopen jaren veel kantoor- en woongebouwen rond het gebied naast de Amstel.

Juist vanwege die nieuwbouw breidden de eigenaren in 2002 het terras uit. Mede door de bouw van de kantoren trok de gelegenheid meer mensen aan voor de lunch.

Hartverwarmend

“Het is eeuwig jammer,” zegt bedrijfsleider Alfred van Antwerpen. “Dat dit een keer zou gebeuren, hing al vanaf 2006 in de lucht. Toen ik hier kwam werken in 2008 zeiden ze al: ‘We weten niet hoelang dit nog duurt.’”

Het café wordt overspoeld door reacties van gasten. Van Antwerpen: “Dat is hartverwarmend. Sommige mensen kwamen hier al tientallen jaren over de vloer. Ze vinden het jammer.”

Ontwikkelcompetitie

Als het aan de eigenaren ligt, verdwijnt café De Omval niet helemaal. “De eigenaren willen heel graag als het gebouw moet worden afgebroken de kans krijgen om een kopie te bouwen,” aldus Van Antwerpen.

De gemeente laat weten dat het gebouw waarin café De Omval is gevestigd, niet per se weg hoeft. Het is nog niet bekend wat er op de plek van het café komt. Geïnteresseerden kunnen een plan indienen bij de gemeente.

‘We zijn sinds juli 2020 gestart met een ontwikkelcompetitie,’ schrijft een gemeentewoordvoerder. ‘Hiermee gaan we op zoek naar het beste plan voor het gebied. Voor de competitie hebben een aantal criteria opgesteld. Het behoud van de cultuurhistorische waarden van het gebouw waar café De Omval is gevestigd, is onderdeel van de criteria. Of het gebouw, waar het café De Omval nu is gevestigd, terugkeert of niet, is onderdeel van de uitgeschreven ontwikkelcompetitie.’

Omwonenden en belanghebbenden kunnen tijdens een openbare tentoonstelling van de plannen in 2021, op de plannen reageren.