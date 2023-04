Café de Ceuvel in Amsterdam-Noord moet weg, maar wil terugkeren en hoopt op hulp van de gemeente

Dat de Ceuvel in Amsterdam-Noord van tijdelijke aard zou zijn, wisten de eigenaren. Maar nu de einddatum van 1 februari 2025 dichterbij komt, denken ze stiekem toch aan een toekomstige terugkeer.

Een ‘community’, daar hebben de eigenaren en bezoekers het vaak over als het gaat over de Ceuvel aan de Korte Papaverweg. De oude scheepswerf in Noord – waar de Ceuvel tien jaar geleden als broedplaats neerstreek – gaat op de schop. De grond wordt gesaneerd en er komen woningen op de plek waar, naast de Ceuvel, nu ook populaire restaurants als Cornerstore en Klaproos en nachtclub De Schietclub gevestigd zijn.

Maar in de plannen voor het gebied is naast woningbouw ook ruimte ingetekend voor horeca. Dus hoopt mede-eigenaar Huibert Koel terug te kunnen keren met de Ceuvel, dat naast een café-restaurant inmiddels ook hotel Asile Flottant op zes boten omvat en in veertien oude woonboten bedrijfsruimtes voor start-ups. De Ceuvel is daarmee een klein dorpje geworden op het industrieterrein.

Voor de plek waar in de toekomst horeca terug moet keren is de gemeente verplicht een nieuwe aanbesteding uit te schrijven, waar iedere ondernemer aan mee kan doen. Koel verwacht dat de gemeente daar pas mee zal beginnen als met de sanering van het terrein wordt begonnen. “Dat zou eerder moeten,” zegt hij. “Ik ben positief ingesteld en als we dan winnen, kunnen we onze community misschien tijdelijk in een andere vorm en plek behouden en na de ontwikkeling van het gebied terugkeren.”

Boten en materialen bewaren

Als te lang onduidelijk blijft wie de horeca op de plek mag gaan uitbaten, denkt Koel dat alles wat de Ceuvel de afgelopen tien jaar heeft opgebouwd, niet kan worden behouden. “Als de gemeente de aanbesteding naar voren haalt, weten we in een vroeger stadium waar we aan toe zijn en of het waarde voor ons heeft om onze boten en materialen te bewaren. Wij waren de eersten die zich daar tien jaar geleden vestigden en ik hoop met de Ceuvel voort te blijven bestaan.”

Koel zegt dat hij tien jaar geleden wist waaraan hij begon, maar door het succes langzaam de hoop heeft gekregen het terrein buiten een aanbesteding om te kunnen behouden. “Daar hebben we drie jaar lang contact over gehad met ambtenaren, in de hoop verder te kunnen. Maar vanwege het Didam-arrest kan dat niet,” zegt hij. Dat arrest heeft tot gevolg dat de overheid vastgoed of grond niet een-op-een kan verkopen aan een partij; andere partijen moeten de ruimte krijgen om mee te bieden.

Welwillend meedenken

De gemeente laat via een woordvoerder weten de Ceuvel als ‘een van de vele gewaardeerde tijdelijke initiatieven in Noord’ te zien. “Dit is een nieuw verzoek van de Ceuvel en de gemeente zal de mogelijkheden onderzoeken,” aldus de woordvoerder. “Ondertussen blijven we welwillend meedenken en in gesprek met de Ceuvel. We hopen dat de Ceuvel zich uiteindelijk zal inschrijven voor de tender die de gemeente zal uitzetten voor deze locatie.”

Koel hoopt dat de gemeente haast maakt met het uitschrijven van de aanbesteding, zodat hij en zijn personeel snel duidelijkheid hebben over de toekomst van de Ceuvel. “Ik heb ongeveer 20 mensen personeel in dienst en in de zomer breiden we dat uit tot ongeveer 55,” aldus Koel. “Het zou fijn zijn als die ook weten waar ze aan toe zijn.”

