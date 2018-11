Café Bijlmerplein weer dicht vanwege vuurwapen

Bezoekers van de zaak bleken onlangs een geladen vuurwapen met bijbehorende munitie bij zich te hebben gehad. Omdat dit volgens de gemeente een ernstig gevaar vormt voor omwonenden en voorbijgangers, is het café vrijdag voor onbepaalde tijd gesloten.



Het is niet voor het eerst dat het pand is dichtgetimmerd. In 2015 werd het café gesloten nadat er na een ruzie was geschoten met een vuurwapen.



Picalonga is het derde pand dat deze maand op het Bijlmerplein is gesloten. Surinaams eethuis P&G en kledingwinkel Organza gingen eerder na respectievelijk een gevonden handgranaat en een beschieting dicht.



Lees ook: Bijlmerplein op scherp: 'Het is een gevaarlijk hoekje'