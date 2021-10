Café beschoten op Zeilstraat, bloedspoor en gouden ketting gevonden

De Zeilstraatbrug. Beeld Nosh Neneh

De melding van de schietpartij kwam rond tien voor drie binnen. Agenten hebben ter plaatse geen gewonden aangetroffen, laat een woordvoerder weten. “Bij het café was niemand aanwezig. We houden zoals altijd de vinger aan de pols bij ziekenhuizen, maar daar hebben we nog geen link kunnen leggen.”

Hoe vaak er geschoten is, kan de woordvoerder niet zeggen. Het aantal kogelinslagen op de gevel van het café kan de politie ook niet delen, omdat het gaat om ‘daderinformatie’.

De recherche en Dienst Forensische Opsporing doen onderzoek naar de zaak. “ We onderzoeken of het bloedspoor en de ketting iets met de schoten te maken hebben,” aldus de woordvoerder. “Mochten er camerabeelden zijn, dan zullen we die zeker onderzoeken.”