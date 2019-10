Cabinevakbond wijst cao-voorstel KLM af

Beeld ANP

Met name het aanbod voor een loonsverhoging van KLM in combinatie met de looptijd van die verhoging was voor de cabinemedewerkers te mager.

KLM maakt volgens de VNC, de grootste bond bij de luchtvaartmaatschappij, de laatste jaren enorme winsten en de economie draait goed. Volgens de ledenraad van de bond is het daarom hoog tijd voor een ‘goede structurele loonsverhoging.’ Het sectiebestuur beraadt zich nu op te nemen vervolgstappen.

De maatschappij en bonden bereikten eerder deze week een onderhandelingsresultaat. Het grondpersoneel krijgt er in vier stappen 8,5 procent salaris bij. Cabinepersoneel en piloten krijgen 7 procent meer salaris in drie stappen. Zij houden de winstdelingsregeling zoals die al gold. De cao heeft een looptijd van twee jaar en negen maanden en gaat met terugwerkende kracht op 1 juni dit jaar in. VNC en ook vakbond FNV Cabine lieten zich direct al kritisch uit over het voorstel.

Stakingen

De afgelopen tijd besloot het grondpersoneel enkele keren het werk een paar uur neer te leggen vanwege de moeizame onderhandelingen. De acties leidden tot uitval van vluchten en kostten KLM tientallen miljoenen euro’s.

Het cabinepersoneel dacht nog na over echte werkonderbrekingen, maar ging wel al strikter volgens de vorige cao werken. KLM heeft onder meer toestemming van VNC nodig als zij een vlucht wil uitvoeren die qua werk- en rusttijden buiten de cao-afspraken valt.