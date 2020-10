Cabine- en grondbonden akkoord met KLM over tijdelijk loonoffer, piloten nog niet

Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Op de valreep is er in de nacht van woensdag op donderdag toch een akkoord gekomen tussen KLM en de meeste vakbonden, inclusief de FNV die woensdag nog de stekker uit het overleg had getrokken. Ook de piloten zijn dicht bij een akkoord. Donderdag moet de maatschappij haar bezuinigingsplannen bij het kabinet neerleggen, anders komt de noodsteun in gevaar.

KLM is daarbij akkoord gegaan met het ontzien van medewerkers met een inkomen tot anderhalf keer modaal. Medewerkers met een loon tot 55.000 euro bruto worden niet gekort. Dat was al de opdracht voor inkomens tot modaal (36.500 euro). Daarvoor is nu afgesproken dat ze als enige een deel van de eerder afgesproken loonsverhogingen (2,5 procent) alsnog krijgen. Ook ontvangt elke KLM’er tot anderhalf keer modaal de winstdeling over 2019.

Volgens FNV Luchtvaart, dat woensdagmiddag voor aanvang van de finale onderhandelingsronde liet weten de voorstellen van KLM niet te tekenen, is daarmee de angel uit de saneringsplannen gehaald. Wel zijn er afspraken over het aanscherpen van secundaire arbeidsvoorwaarden, maar blijven toeslagen voor de minstverdienenden overeind. Voor personeel dat gedwongen moet vertrekken, geldt bovendien een terugkeergarantie voor vijf jaar.

Omdat KLM verplicht moet bezuinigen, dragen de hogere inkomens de lasten. Vanaf 1,5 keer modaal wordt tussen de 5 en 20 procent ingeleverd op loon en arbeidsvoorwaarden. Voor hen geen winstdeling, eindejaarsuitkering en afgesproken loonsverhogingen.

Piloten

De hoogste salarissen leveren 20 procent in. Donderdag leken KLM en vliegersverbond VNV dicht bij een akkoord, dat op hoofdlijnen is vastgesteld. Daarin krijgen de piloten tot december 2022 geen loonsverhogingen, komt er een nieuwe vrijwillige vertrekregeling en kunnen piloten tijdelijk overstappen naar een andere maatschappij zonder hun positie bij KLM te verliezen.

Grootste struikelblok is nu de winstdeling over succesjaar 2019 die voor de vliegers vervalt. VNV wil dat personeel dat vanwege de sanering vrijwillig of gedwongen vertrekt, die uitkering wel krijgt.

Er is nog geen akkoord over een sociaal plan. KLM moet, om het bezuinigingsbeleid te halen, tenminste 4500 arbeidsplaatsen schrappen waarvan circa 1500 via gedwongen ontslag. Donderdag wordt daarover verder gepraat. Pas als daarover overeenstemming is, laten de bonden hun leden over alle afspraken stemmen.

KLM biedt hoe dan ook donderdag haar bezuinigingsplannen aan het kabinet aan, op de laatste dag dat dat volgens de voorwaarden mogelijk is om zicht te houden op nieuwe geldrondes uit de noodleningen van in totaal 3,4 miljard euro. Het kabinet, dat een miljard euro uitleent en garant staat voor 2,4 miljard commerciële leningen aan KLM, heeft daarbij onder meer als voorwaarde gesteld dat de kosten 15 procent omlaag moeten.