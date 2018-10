Cabaretière Kiki Schippers stelt première uit

Ze was een week geleden betrokken bij een ongeluk op de snelweg. Schippers maakt het naar omstandigheden goed, maar is niet in staat om op 31 oktober de première van haar show te spelen.



Dat maakte impresariaat Hummelinck Stuurman maandag bekend. Alle try-outs in oktober zijn geannuleerd, net als de feestelijke première in De Kleine Komedie in Amsterdam.



Annie m.G.Schmidt-prijs

Schippers (1988) won eind 2014 de Publieksprijs én de Persoonlijkheidsprijs bij Cabaretfestival Cameretten. Eerder dat jaar werd ze tweede tijdens de Vlaamse Nekka-wedstrijd en in 2013 stond ze met haar muzikanten in de finale van het Leids Cabaret Festival.



Ze won vorig jaar de Annie M.G. Schmidt-prijs voor het meest indrukwekkende theaterlied van het jaar, met haar nummer Er spoelen mensen aan.