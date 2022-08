BXRDY: de Amsterdamse nachtclub die al dicht moest voordat de deuren geopend waren

Club BRXDY in de Amstelstraat mag haar deuren niet openen. De gemeente vreest dat de nachtclub het doelwit kan worden van geweld. Op andere clubs waarbij de uitbater betrokken was, vonden al meerdere aanslagen plaats.

Nog voordat club BXRDY (spreek uit: birdy) in de Amstelstraat de deuren kon openen, was het raak. In de vroege ochtend van zondag 26 juni werd brand gesticht in het portiek. “We hebben nog geluk gehad dat een alerte buurman het vuur zag,” zegt een medewerker van de winkel die er pal naast zit. “Hij heeft het met een brandblusser uitgemaakt. Maar als hij er niet geweest was, was de schade veel groter geweest.” De medewerker is verbaasd over de aanslag op het pand. “Die deur is niet onze toegangsdeur. Die zit aan de andere kant, dus we vragen ons echt af waarom dit bij ons gebeurd is.”

Het antwoord op zijn vraag ligt mogelijk in het bordje van het huisnummer dat boven de getroffen deur hangt: 30. Hoewel het bij de buren boven de deur hangt, hoort het bij de buren van club BXRDY.

Op het pand Amstelstraat 30, vlak bij het Rembrandtplein, rust zacht gezegd geen zegen. Vanaf 2013 huisde Club Abe er. Die onder criminelen populaire club werd in maart 2016 op last van wijlen burgemeester Eberhard van der Laan gesloten nadat er op de deur geschoten was, terwijl daar portiers stonden.

Na de heropening ging het niet lang goed. Van der Laan sloot de zaak opnieuw nadat daar in augustus 2017 een granaat in het portiek was gevonden en binnen ernstig geweld had plaatsgevonden. Van januari tot september 2019 zat club Blue Ivy in het pand, die club werd uitgebaat door dezelfde eigenaars. Maar ook die vergunning werd ingetrokken vanwege het overtreden van de exploitatievergunning.

Krasjes

Drie maanden na de definitieve sluiting heeft ondernemer Alan Mohammad het bedrijf Megabar Amsterdam BV, de uitbater van clubs Abe en Blue Ivy, overgenomen. Op 8 oktober vraagt hij een vergunning aan voor een nieuwe horecazaak: club BXRDY.

De aanvraag wordt afgewezen door de gemeente. Reden: de angst voor nieuw geweld. Mohammad maakt daarop bezwaar, maar de gemeente verwerpt dat. Mohammad gaat in beroep en stapt naar de rechter om af te dwingen dat de gemeente hem lopende die procedure toestaat alvast open te gaan.

De 32-jarige Mohammad is een ondernemer met wat krasjes op zijn lak. In Leiden is hij de uitbater van waterpijpcafé Marrakech Lounge. In december 2015 trok de toenmalig burgemeester van Leiden na klachten van omwonenden de vergunning van de horecazaak in vanwege ‘slecht levensgedrag’. Nadat Mohammad bij de voorzieningenrechter beterschap beloofde, mocht de zaak weer open.

Brand, kogelhulzen, drugshandel

Daarnaast werkte Mohammad als manager van club Blu in Rotterdam. Die club kent een geschiedenis van geweld. Op 15 december 2017 lag een op scherp staande granaat tegen de gevel, de volgende dag ontplofte op dezelfde plek een zwaar explosief. Een beveiliger was volgens de politie nalatig rond een zedenincident in de club in juli 2019, en in februari 2020 lag een vuurwapen op het trottoir voor de club én was er een zware mishandeling. Meermaals waren bij de incidenten Amsterdamse criminelen betrokken. In augustus 2020 werd club Blu voor twee weken gesloten nadat de zaak was beschoten.

Blu is eigendom van 33-jarige horeca-uitbater Ibrahim Yüce. Ook hij is een ondernemer met een randje. De afgelopen maanden waren aan hem gelieerde panden het doelwit van aanslagen.

In Zoetermeer trof de politie, na een melding van een schietpartij, kogelhulzen aan bij Yüces club Magnum, die in het verleden ook al eens gesloten was door de burgemeester van Zoetermeer. Of er op het pand geschoten was, viel moeilijk vast te stellen. Het was in december 2021 namelijk volledig uitgebrand. Daarna werd er nóg een keer brand gesticht.

Ook de woning van Yüces ouders werd beschoten. Daarnaast wordt hij, sinds kort, verdacht van betrokkenheid bij internationale cocaïnehandel en witwassen. Volgens de opsporingsdiensten blijkt uit onderschepte berichten dat hij heroïne invoerde uit Pakistan en cocaïne uit Midden-Amerika en dat hij ‘de grootschalige handel’ in beide drugs financierde (hetgeen hij stellig ontkent, zie kader). Hij verblijft al enige tijd in Dubai.

Ook de Marrakech Lounge van Alan Mohammad werd tot twee keer toe beschoten. Eenmaal in september 2021 en eenmaal afgelopen juni. Inmiddels heeft de Leidse burgemeester het pand gesloten.

Vrees voor nieuw geweld

De vrees voor dergelijke aanslagen en geweld in de nieuwe club is voor de gemeente Amsterdam aanleiding de komst van club BXRDY tegen te houden. De rechtbank gaf de gemeente daarin begin juli gelijk. De rechters vinden die vrees voor nieuw geweld terecht vanwege de eerdere incidenten in de Amstelstraat, maar óók vanwege de beschieting van Mohammads Leidse waterpijpcafé Marrakech Lounge én het geweld in en tegen club Blu toen hij daar voor Ibrahim Yüce werkte als manager.

Alan Mohammad heeft zijn strijd om de vergunning voor BXRDY na de recente uitspraak van de Amsterdamse rechter gestaakt, omdat hij vreest dat zijn bedrijf failliet gaat nu hij volop kosten maakt maar zijn club niet kan openen. Hij laat via zijn advocaat weten geen behoefte te hebben aan contact met Het Parool, maar geen conflict te hebben met criminelen.