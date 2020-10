Buurtorganisaties willen meer inspraak bij de gemeente

Buurtorganisaties hebben een 'noodkreet' naar de gemeenteraad gestuurd, waarin zij hen vragen voor meer bevoegdheden en budget om sociale initiatieven te realiseren. Beeld ANP

Hij kent ze genoeg: inwoners die zich in willen zetten om hun buurt ‘mooier en beter’ te maken. Maar Mike Brantjes, zegsman van bewonersinitiatief Hart voor de K-buurt, ziet al die goede initiatieven maar al te vaak stuklopen in wat hij ‘het systeem’ noemt. “We moeten zo veel tijd stoppen in het legitimeren, overleggen en afstemmen van onze plannen, dat we nauwelijks toekomen aan de inhoud.”

Samen met een twintigtal andere buurtorganisaties, waaronder Jordaan & Gouden Reael en SamenVooruit, trekt Hart voor de K-buurt nu aan de bel. In een brief aan de gemeenteraad vragen zij om een ‘buurtplatformrecht’ te realiseren, waardoor iedere buurt de mogelijkheid moet krijgen om een organisatie op te zetten die de positie én het budget krijgt om ‘zichzelf relevant te maken voor de buurt’.

Brantjes: “Op dit moment moeten we voor ieder initiatief los budget aanvragen bij de gemeente, waarbij je altijd afhankelijk bent van een stroperig ambtelijk systeem dat bepaalt óf en wanneer je iets krijgt.”

Sluiting wijkcentra

De noodkreet komt niet uit de lucht vallen. Deze maand werd bekend dat de gemeente wijkcentra d’Oude Stadt en De Pijp wil sluiten wegens bezuinigingen. Ook veel andere buurtorganisaties hebben het moeilijk, zegt Tjerk Dalhuizen, bestuurslid van Wijkcentrum De Pijp. “We zien veel vrijwilligers afhaken, omdat ze continu bezig zijn om aan alle voorwaarden te voldoen en maar weinig resultaat zien van hun inzet. Er worden veel burgerinitiatieven in gang gezet, dat klopt, maar het is ook zaak om die projecten in gang te houden. Daar is structuur én een netwerk voor nodig, en dat ontbreekt nu.”

Brantjes en Dalhuizen benadrukken dat de vraag om een ‘buurtplatformrecht’ geen protest is tegen het college. “Integendeel. We weten dat ze allang bezig zijn met democratisering en buurtrechten. Dit heeft alleen nog niet tot werkelijke verandering geleid. Door buurtorganisaties een plek aan tafel én budget te geven bieden we hen een oplossing om aan dat beleid invulling te geven.”

Aan tafel

Wethouder Rutger Groot Wassink staat open voor een gesprek, laat hij in een reactie weten. “Echte participatie van onderop is ongelooflijk belangrijk voor de stad. En iedereen die zich daar hard voor wil maken vind mij aan hun zijde. Er zijn altijd obstakels om iets niet te doen maar laten we aan tafel gaan zitten en kijken hoe we die kunnen overwinnen.”