Buurtorganisaties hebben geen vertrouwen in drukteplannen: ‘Handhaving ontbreekt nu al’

Het zijn maatregelen in de marge die niet aan de kern van het probleem raken, reageert Dingeman Coumou, voorzitter van wijkcentrum d’Oude Stadt en bestuurslid van de Vereniging Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad. “Amsterdam moet er zijn voor de bewoners, maar deze plannen gaan de drukte niet oplossen.”

Om de overlast tegen te gaan presenteerde wethouder Sofyan Mbarki woensdag in de visie Bezoekerseconomie 2035 de plannen van het college tegen de almaar toenemende drukte en de overlast die dit veroorzaakt. Die behelzen onder meer een blowverbod op straat in delen van de binnenstad, vervroegde sluiting van horeca en raamprostitutie, een publiekscampagne tegen zuiptoerisme, het aanpakken van overlastgevende vrijgezellenfeesten, inzetten op spreiding van de drukte over de stad en hotels verleiden minder in te zetten op korte verblijven.

Coumou licht er enkele uit waarvan hij denkt dat ze weinig gaan bijdragen. “Maatregelen tegen hoteliers gaan weinig helpen. Ze liggen niet aan een touwtje. Verder levert de de spreiding van de drukte niks op: dat verhaal kennen we al 10 jaar. En de reclamecampagne in het buitenland had veel eerder gemoeten.”

Een blowverbod vindt Coumou op zich goed, maar dan moet het wel gehandhaafd worden. “Er moeten al zoveel dingen worden gehandhaafd en dat gebeurt al niet. Dan maak je je jezelf belachelijk.”

Discriminatie

De handhaving: ook ondernemers denken dat vooral daar het knelpunt zit. “Er komen steeds meer regels bij, terwijl we al problemen hebben die niet opgelost kunnen worden,” zegt Frits Voet van de ondernemersvereniging BIZ Burgwallen. “Een blowverbod geeft juist een omgekeerd effect. We zien bij het alcoholverbod al dat bij borden waarop staat dat er niet mag worden gedronken, mensen juist een selfie maken met een drankje in de hand, die vervolgens de hele wereld over gaat. Daarnaast is het allang bewezen dat blowers geen overlastgevers zijn.”

De vervroegde sluiting van de horeca en prostitutie is discriminatie en levert op bepaalde momenten juist extra overlast op, stelt Voet. “Het is niet eerlijk om dat alleen op de Wallen in te voeren en niet elders. Daarnaast, als alles tegelijk sluit, komt iedereen tegelijk op straat en dat geeft een nog veel groter probleem. Voor sekswerkers is het onveiliger om ze bijvoorbeeld om drie uur ’s nachts met goede verdiensten op zak naar huis te laten gaan terwijl er geen openbaar vervoer rijdt.”

De 9 Straatjes

Lony Scharenborg van de ondernemersvereniging van De 9 Straatjes vreest voor een ‘waterbedeffect’ naar de rest van de grachtengordel: dat de overlast zich gaat verplaatsen naar gebieden waar geen blowverbod of vervroegde horecasluiting komt. “In De 9 Straatjes zitten de wat chiquere hotels en dat moet niet verpest worden door massale uitgaansgroepen en kroegentochten. Dat is funest, voor elk gebied.”

Dat sommige ondernemers misschien inkomsten gaan verliezen, neemt Scharenborg op de koop toe. “Dat is een bepaald type ondernemer en voor de lange termijn is dat geen goede zaak. Je holt de hele binnenstad uit. Bewoners hebben veel last en het is goed om te gaan voor de waardevolle toerist.”

Straatdealers

Coffeeshophouders erkennen dat de leefbaarheid in de binnenstad kan worden verbeterd. “Blowverboden op straten in delen van de binnenstad zouden daarvoor een goede oplossing kunnen zijn,” zegt Joachim Helms, woordvoerder van de Bond van Cannabis Detaillisten. “Maar,” zegt Helms, “alles staat of valt natuurlijk met voldoende handhaving en daar schort het nog weleens aan. Dat zien we bij het alcoholverbod.”

Een vervroegde sluiting van de shops zou echter een ‘totale mislukking’ zijn om de overlast tegen te gaan, zegt Helms. “Zeker in combinatie met het blowverbod. Voor de coffeeshops komen in dat geval straatdealers in de plaats en dat werkt juist averechts. Bovendien zijn blowverboden op straat dan helemáál niet meer te handhaven. Je moet mensen wel een plek geven om een joint te roken.” Dat de shops op die manier inkomsten verliezen, erkent Helms: “Straatdealers trekken de champagnefles open.”

Vermakelijkheidsbelasting

Volgens Coumou van d’Oude Stadt zijn er wel degelijk maatregelen te bedenken die al per 1 januari kunnen worden ingevoerd en wel wat doen aan de overlast. “De invoering van het i-criterium helpt echt. De gemeenteraad wil dat niet, maar kijk dan naar oplossingen daarvoor.” Het ingezetencriterium is het verbod op de verkoop van hasj en wiet aan toeristen.

De vermakelijkheidsbelasting moet wat Coumou betreft omhoog. “Daarmee tref je dagjesmensen en van hen komt de drukte en overlast vooral. Dat is ook niet onlogisch. Door de drukte wordt het vuiler en het geeft andere druk op de openbare ruimte. Dat moet betaald worden.” Verder pleit Coumou voor het sluiten van de gordijnen van sekswerkers. “Dan is de lol van een rondje Wallen er snel vanaf.”

Voet oppert het idee om de verkoop van piemelpakken en andere seksattributen te verbieden, vergelijkbaar met de manier waarop Málaga de overlast van vrijgezellenfeesten wil aanpakken.

Wijkcentrum d’Oude Stadt vergadert maandag. Het bekijkt of het met meerdere organisaties in de binnenstad maatregelen kan bedenken die wel helpen. Die willen ze vervolgens presenteren aan de gemeenteraad.

