Buurtkat Guus ontvoerd in Zuid: ‘Hij wordt gemist’

Guus. Beeld Privébeeld

Eigenaar Cleo Meulman is er onthutst van. Elf jaar geleden adopteerde ze de zwerfkat, die bij haar moeder ging wonen. Zoals een goede zwerfkat betaamt, kwam Guus weinig thuis, vertelt Meulman. “Alleen ‘s avonds en in de winter kwam hij naar huis. De rest van de tijd was hij op straat te vinden, vooral in de buurt van het Concertgebouw en Brasserie Keyzer, waar hij ook vaak wat te eten kreeg.”

Ontvoering

Toch gaat er bij Meulman een belletje rinkelen als Guus zich vorig weekend thuis niet laat zien. Via-via komt ze met een medewerker van Brasserie Keyzer in contact die meer informatie heeft. Die vertelt haar vorige week zondag dat Guus twee dagen ervoor in de Jan Willem Brouwersstraat in een auto is gelokt en in een t-shirt is meegenomen.

“Ze probeerden hem te lokken en pakten hem in een t-shirt. Toen reden ze weg. Ik dacht in eerste instantie nog dat het misschien om de baasjes ging, dus ik heb geen nummerbord opgeschreven,” zegt de medewerker van Keyser tegen Hart van Nederland.

Een opsporingsbericht op Facebook leverde nog geen nieuwe informatie op. Aangifte wordt er waarschijnlijk deze week gedaan, al gaf de politie haar weinig hoop. “Ze vonden de getuige al niet betrouwbaar genoeg. Ook heb ik gemeld dat er camerabeelden van het Concertgebouw zijn, maar daar werd weinig interesse in getoond. Zelf mag ik die niet opvragen vanwege de privacywetgeving.”

Meulman heeft nu haar hoop gevestigd op anderen die wellicht iets in de buurt hebben gezien. “Hij wordt gemist. Van de musici van het Concertgebouw tot horecapersoneel in de buurt, hij was wereldberoemd in de Concertgebouwbuurt.”