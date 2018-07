Buurthuizen weren brassbands vanwege de herrie

"We zijn nergens welkom," zegt Jannuel Rosina (27), muziekleider van de brassband Ritmo Percussion in Zuidoost.



Hoewel Rosina benadrukt dat hij liever niet negatief praat over de gemeente - 'we hebben ze nodig' - wil hij toch graag zijn verhaal vertellen. "Met onze band helpen we jongeren bij het ontwikkelen van hun talenten. Zelfs als ze daar geen geld voor hebben. Het wordt ons lastig gemaakt. We zoeken al drie jaar naar een locatie waar we mogen repeteren.