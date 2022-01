Buurthuis Melkweg ontvangt jongeren: ‘Die groep heeft klappen gekregen’

Beeld Dingena Mol

Het ruikt er naar bloemig schoonmaakmiddel in plaats van verschraald bier. En op de buffettafel wordt geen bittergarnituur aangeboden, maar een gezond assortiment van appels, mandarijnen en bananen. Het is duidelijk: de Melkweg heeft zijn deuren dan wel weer van het slot gehaald, het is er nog geen tijd voor zweterige popconcerten of hete dansavonden.

Het is vroeg op de zaterdagmiddag en Buurthuis Melkweg is voor het eerst open. Voor maximaal 100 mensen en met op de affiche vandaag geen rockbands of deejays, maar een collectie van talloze bordspelletjes. Op tafeltjes in de twee grote zalen staan ze keurig in de doos klaar: Triviant, Stratego, Carcassonne en Monopoly. Zelfs ouderwets Ganzenbord is voorradig.

Op het grote scherm boven het podium van de oude zaal is een spelcomputer aangesloten. Een vader neemt het tegen zijn jonge zoon en dochter op met cartoonloodgieter Super Mario als intermediair.

Soos

Het buurthuis – in de weekenden open van twaalf tot vijf – is een initiatief van onder anderen programmeur Moniek Mewafi. Het omtoveren van de poptempel tot jongerensoos klinkt als een ludieke demonstratie in de stijl van de theaters die afgelopen week opengingen als kapsalon. Maar dat is volgens Mewafi niet de gedachte achter de nieuwe buurthuisfunctie. “Dit is geen protest. Natuurlijk balen we erg van de maatregelen die ons gesloten houden, maar we worden ook financieel gesteund door de overheid. Deze actie komt voort uit oprechte zorgen over de jongeren die we hier normaal veel en graag ontvangen. Die groep heeft zoveel klappen gekregen de afgelopen tijd.’’

Mewafi somt op waar de jeugd in deze maanden van lockdown mee kampt: van eenzaamheid tot depressie en zelfs suïcidale gedachten. “Dit zijn de normaal de jaren waarin jongeren zichzelf ontdekken. Maar hoe je dat als je alleen thuis kunt zitten? Daarom wilden we een plek bieden waar jongeren gewoon fijn bij elkaar kunnen komen. Kletsen, een spelletje spelen. Ook zijn er coaches aanwezig voor wie behoefte heeft aan een goed gesprek.’’

En buurthuizen mogen, zonder QR-code, gewoon open. Juist vanwege de sociale functie. Toch is de sfeer in de zaal er voorlopig eerder een van oudhollandse gezelligheid dan van geestelijke nood. Aan een klaptafeltje zitten Casper Thalen (28) en Hanna Breukers (29) tegenover elkaar, gebogen over een nostalgisch spelletje Pim Pam Pet. “Dit deed mijn oma vroeger altijd,’’ zegt Hanna. De spelletjesafpraak met Casper is een ongedwongen date. “Beter dan een wandelingetje met coffee-to-go,’’ vindt hij.

Nieuwe bestemming

De stemming is opgewekt, zeker bij Hanna die een voorsprong heeft genomen in het spelletje. Casper worstelt ondertussen met het verzinnen van een ‘koopvaardijschip’, beginnend met de letter ‘s’. Hij was het die het plan voor het buurthuis als datebestemming opperde, nadat hij op de site van de Melkweg concertkaartjes aanschafte voor half februari. “Ja, ik heb goede hoop dat die show dan al weer doorgaat.”

De twee waren nieuwsgierig naar de nieuwe bestemming van de popzaal. “Je associeert de Melkweg niet meteen met bordspelletjes.” En, zegt Hanna: “Het is fijn in deze lockdowndagen weer even iets anders te kunnen doen.” Ze mist de concerten. “Zo’n dampende zaal vol met vrolijke mensen, goeie livemuziek, daar heb ik soms zo’n zin in!’’

Druk is het nog niet in het jongerencentrum deze middag. Er zijn dan wel 100 aanmeldingen voor de gratis spelletjesmiddag, er zijn pas 20 mensen binnen. Toch is de belangstelling groot, zegt Mewafi. Van jongeren, maar ook van sympathisanten. “We krijgen veel aanbiedingen van Amsterdammers die ons willen steunen. Van het bedrijf Cryptotakkies bijvoorbeeld, dat de jongeren een workshop crypto currency wil geven. Hartverwarmend allemaal.’’

Alsof het zo geregisseerd is, stapt er net een heer met twee grote tassen met opschrift ‘Catan’ de foyer binnen. Allemaal bordspelletjes voor het nieuwe buurthuis, legt hij uit. Ook YouTuber Defano Holwijn en de oprichters van hiphopgroep SMIB hebben toegezegd de komende weken langs te komen. Niet om op te treden, maar simpelweg om een spelletje mee te spelen of een film te kijken.

Hoewel de eerste berichten dat de popzalen binnenkort weer tot acht uur open mogen de Melkweg inmiddels ook hebben bereikt, blijft het buurthuis voorlopig geopend. “Met het tijdstip van acht uur kunnen behalve een filmvertoning in de middag helaas maar weinig,” zegt Mewafi. “Tot de reguliere programmering weer volledig draait, houdt het buurthuis de deuren open.’’