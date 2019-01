Buurthuis in Nieuw-West herdenkt bevlogen socialisten Ronald en Selena

Bedachtzaam versus uitgesproken

Het klonk in veel speeches door: Ronald, die als bloedanalist in het VUmc werkte, was bedachtzaam en introvert, zijn vriendin juist het tegenovergestelde. Selena stond tijdens demonstraties het liefst vooraan achter het spandoek en was niet bang om de discussie aan te gaan.



"Tijdens interne discussies was ze soms een pain in the ass. Ze was een felle debater, maar stond altijd open voor andere meningen," aldus Ewout van den Berg van de Internationale Socialisten, die ook vertelde dat Selena in de afgelopen jaren uitgroeide tot een van de belangrijkste gezichten bij de Internationale Socialisten. Samen met Ronald stond ze iedere zaterdag op de Dappermarkt om mensen met hun krant De Socialist te enthousiasmeren voor de beweging.



De drang om mensen te helpen kwam bij Selena voort uit haar jeugd. Ze groeide op in een familie waar niet altijd even veel geld was. Door omstandigheden maakte ze de studies psychologie en kunstgeschiedenis niet af, waardoor ze was aangewezen op slecht betaalde bijbanen. De laatste jaren werkte ze als fietskoerier bij Foodora. Samen met de FNV, waar ze lid van was, richtte ze vakbond Riders Union op om te strijden voor de rechten van fietskoeriers.



Er was haast geen links-socialistisch onderwerp dat Selena aan zich voorbij liet gaan, haar activisten-cv was enorm. Ze deed mee met de bezetting van de kolenopslag in de Amsterdamse haven, ging naar Berlijn om te demonstreren bij de G20-top, hielp vluchtelingencollectief We Are Here met kraken en demonstreerde tegen Zwarte Piet. Schoonmakers, vluchtelingen LHBT'ers, havenwerkers en mindervaliden konden op haar steun rekenen.