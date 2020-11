Buurtcafé Smit & Voogt haalt 110.000 euro op via crowdfunding

Café Smit & Voogt op de Plantage Parklaan. Beeld Bas Wijn

De keuken, de bar, de kelder, de vloer... Café Smit & Voogt gaat in december volledig op de schop. De fundering van het pand moet vernieuwd, het gebouw is al jaren aan het inzakken. Eigenaar Bas Wijn levert in december de sleutel in bij de huisbaas, die de werkzaamheden bekostigt tot een kale nieuwe ruimte. De rest is voor Wijns eigen rekening.

Het geld zou geleend worden bij de bank, maar dat bleek vanwege de coronacrisis niet meer mogelijk. Wijn zat met zijn handen in het haar en zag zijn ‘hele café in het water vallen’. Tot een stamgast opperde: waarom begin je niet een crowdfundingsactie?

Idioot hoog

Het bleek een goed idee: het geld stroomt de afgelopen tien dagen binnen. 100.000 euro van het tot nu toe opgehaalde bedrag bestaat uit leningen, de rest uit giften. Wijn had niet verwacht dat de actie tot zulke ‘idioot hoge’ bedragen zou leiden. “Het is prachtig dat we op deze manier de bank kunnen omzeilen.”

Het geld komt tot nu toe van investeerders, onder wie voornamelijk stamgasten. De vrijmiboploeg, de buren en de tennisvereniging aan de overkant, somt Wijn op. “Dat is nog wel het meest bijzondere hieraan, dat het de stamgasten zijn die dit mogelijk maken. Iedereen bouwt bij wijze van spreken een beetje mee. Zo komen we samen de winter door.”

Eregalerij

Met het minimumbedrag van 75.000 euro kon het hoognodige worden gedaan. Met het geld daarbovenop wil Wijn alles net wat mooier - ‘een hele mooie afwashoek en een nieuwe geluidsinstallatie’ - maar vooral duurzamer aanpakken. “Ik wil overstappen op inductie in plaats van gas, en een nieuwe koelkast die minder energie vreet.”

Daarnaast kunnen de stamgasten rekenen op een vereeuwiging van hun namen. “Ik moet nog even zien hoe, maar er komt sowieso iets van een eregalerij om de investeerders te bedanken.”

Naar verwachting opent het café in mei weer haar deuren. Waarschijnlijk is dat later dan andere horeca, zegt Wijn, maar dat maakt niet uit. “Ik moet het toch nooit van de wintermaanden hebben. Laten we hopen op een mooie zomer, en geen derde lockdown.”