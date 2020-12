BuurtBuik serveert gratis kerstmaaltijden in de Jordaan

Beeld Getty Images/iStockphoto

De maaltijden worden verzorgd door vrijwilligers. Zij fietsen eerst met een bakfiets langs horeca en winkels die nog voedsel over hebben. De overtollige producten worden vervolgens omgetoverd tot maaltijden, die daarna worden thuisbezorgd. Aanmelden voor een maaltijd is niet meer mogelijk; de honderd gelukkigen zijn al uitgekozen.

Met de actie opent de stichting officieel haar locatie in Centrum. Het was de laatste buurt waar BuurtBuik nog niet actief was. Met een gloednieuwe keuken in buurthuis Het Claverhuis op de Elandsgracht, kunnen buurtbewoners ook hier voortaan worden voorzien van gratis eten en gezelligheid.

Stichting BuurtBuik bereidt al sinds 2014 gratis maaltijden van overtollige producten in de stad. Normaal gesproken worden die niet langs gebracht, maar kunnen buurtbewoners ze ter plekke nuttigen. De stichting wil namelijk niet alleen voedselverspilling tegengaan, maar ook buurtbewoners bij elkaar brengen.

Zodra de coronaregels het toelaten, is iedereen welkom een hapje mee te eten. “Een eenzame oudere heeft misschien wel net zoveel behoefte aan contact als een expat die Nederlands wil leren,” aldus Theo Lingmont, voorzitter van BuurtBuik Centrum. Ook vrijwilligers die willen helpen koken of fietsen zijn van harte welkom.