Buurtbewoners willen hun huizen gaan verwarmen met warmte uit de Sloterplas

Zicht op Oostoever, aan de overkant van het water. Daarachter ligt de wijk die zich in de toekomst graag met de warmte uit de Sloterplas wil verwarmen. Beeld Dingena Mol

Uit het water in en om Amsterdam is genoeg warmte te winnen voor 200.000 woningen. Dat heet aquathermie en de potentie is groot: alleen al in de Sloterplas zit genoeg om 30.000 woningen te verwarmen. Bewoners van Oostoever, een buurt van duizend woningen in Nieuw-West, onderzoeken daarom of ze de energie die nodig is voor hun verwarming zelf kunnen opwekken uit de plas waar zij op uitkijken.

“De plas is een enorme troef: een groot oppervlak waar de zon op schijnt en dat geeft veel warmte,” zegt Ron van der Linden van Oostoever Duurzaam, een buurtcoöperatie met 130 leden. In de zomer kan die warmte worden geoogst en ondergronds opgeslagen bij een temperatuur van 15 tot 20 graden. Eén grote warmtepomp voor de hele buurt kan de temperatuur dan verder opkrikken naar 50 of zelfs 70 graden.

Technisch en financieel is het kansrijk, blijkt uit verschillende onderzoeken. Daarvoor is deze optie met een eigen warmtenet rond een collectieve warmtepomp ook vergeleken met stadsverwarming van Vattenfall of de mogelijkheid dat ieder huishouden zijn eigen warmtepomp neemt.

Een warmtepomp in elk huis kan ook. Wel vergt dat extra investeringen, omdat de isolatie in de uit eind jaren negentig stammende buurt niet ideaal is, en de radiatoren zijn ook niet zomaar geschikt. Van der Linden: “Anders stook je jezelf een ongeluk.” In kleinere woningen vergt zo’n warmtepomp kostbare ruimte. Het bijpassende apparaat aan de buitengevel kan geluidsoverlast meebrengen. “We willen ook niet overal zo’n lawaaikast.”

Stadsverwarming ligt ook niet voor de hand. Minder goed geïsoleerde buurten komen daarvoor eerder in aanmerking. Oostoever komt in de gemeenteplannen pas na 2030 aan de beurt om van het gas af te gaan. “Maar het moet toch een keer gebeuren en dan houden we het als buurt graag in eigen hand,” zegt Van der Linden.

Aquathermie uitgelegd

Aquathermie Beeld Jamie Groenestein

De Oostoeverbewoners nemen een voorbeeld aan Oud-West, waar rond het WG-terrein al 900 huishoudens hebben ingetekend op aquathermie uit het Jacob van Lennepkanaal. In het voorjaar van volgend jaar hopen de initiatiefnemers daar de eerste woningen te verwarmen. Behalve Oostoever hebben ook buurten uit Zuidoost, Noord, het Oostelijk Havengebied en de Westelijke Eilanden hier hun licht opgestoken.

In Oostoever gaan de initiatiefnemers intussen van deur tot deur om andere bewoners te overtuigen. “Het maakt een groot verschil of Vattenfall aan de deur staat of de buurman,” zegt Joost van Os, ook van Oostoever Duurzaam. Het buurtje, ‘een beetje een eiland in de stad’, lijkt geschikt voor een eigen alternatief voor aardgas: veel bewoners zijn milieubewust, eigenwoningbezitter en er wonen veel mensen met relevante kennis.

Wel verwacht de buurt nog minstens vier jaar nodig te hebben. Ongewis zijn bijvoorbeeld de aansluitkosten per huishouden, al lijkt wel vast te staan dat die, uitgesmeerd over dertig jaar, de tienduizend euro te boven gaan. Aan de andere kant: de kosten van dertig jaar aardgas en cv-ketels zijn ook niet mals. Oostoever Duurzaam belooft dat de kosten in elk geval niet hoger worden dan voor gas. “Nu is het oorlog en maakt Vattenfall opeens veel winst,” zegt Van Os. “Hier maken de bewoners dan winst.”

Maar er zijn meer mogelijke struikelblokken. Voor een collectieve warmtepomp zal ruimte moeten worden gevonden in de buurt, terwijl een installatie voor ecologisch onderzoek in de Sloterplas al weerstand oproept. Een ander gevaar is dat te veel bewoners kiezen voor een eigen warmtepomp, of niets doen. Per huishouden zijn de investeringen lager naarmate meer buurtbewoners meedoen.

Ook als de helft van de buurt zich aansluit, is het misschien wel rendabel te maken, denken de initiatiefnemers. Oostoever Duurzaam heeft intussen al veel succes met de gezamenlijke aanleg van daktuintjes en gedeelde zonnepanelen. Van der Linden: “Als de mentaliteit hier was van: ‘ik zoek het zelf wel uit’, hadden nooit zoveel mensen meegedaan.”