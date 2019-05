Buurtbewoners vrezen veryupping Mandelapark: ‘Onze cultuur moet blijven’

Oorspronkelijke Bijlmerbewoners vrezen dat het Nelson Mandelapark straks wordt overgenomen door yuppen, nu de gemeente er duizend woningen wil bouwen.

‘Toiletten, toiletten, toiletten,” somt Lia Feller (62) op. “Kunt u ook meer bomen plaatsen? En alstublieft een kraantje, zodat we onze handen kunnen wassen.” De Bijlmerbewoonster is blij dat ze mensen van de gemeente is tegengekomen in het Nelson Mandelapark. “Ik hoop dat jullie hier deze keer echt iets mee gaan doen.”

Twintig jaar geleden was het nog een park waar maar weinig mensen graag kwamen. In 2011 ging het op de schop: zo moesten 8500 bomen wijken om een veiliger gevoel te creëren. Nu wil de gemeente duizend woningen bouwen aan de oostkant van het park – huizen die ook in de smaak vallen bij woningzoekenden die eerder geen oog hadden voor de Bijlmer.

Groen verdwijnt

Dat valt niet bij iedereen in goede aarde; de petitie ‘Handen af van Mandelapark’ is al ruim drieduizend keer getekend. Initiatiefnemer Mildred Luijdjens (51), die sinds 1971 in de buurt woont, is bang dat de huidige bewoners uit Zuidoost straks ‘op bezoek zijn’ bij de nieuwe bewoners. Een ander argument: veel groen verdwijnt.

Om het park – waar ook een basisschool moet komen – met instemming van de gebruikers te verbeteren, organiseert de gemeente buurtbijeenkomsten. Gisteren kwamen er drie mensen opdagen. “Inderdaad geen grote opkomst,” erkent landschapsarchitect Yttje Feddes (66), verantwoordelijk voor de verbeteringen van het park. Maar het is een begin, zegt ze, en er komen nog meer bijeenkomsten.

“Wat vinden jullie ervan als we die vijver weghalen?” vraagt Feddes. “Nee, nee, die moet blijven. Water geeft rust,” antwoord Delano Roos (58), een actieve buurtbewoner. Hij keert zich niet tegen woningen in het park. “Het is beter om hier met elkaar te zijn en te praten. Als we dat doen, maken we hier iets moois van. Ik ben niet zo van de petities.”

Jolanda Nibte (56) is wel tegen de woningen, maar als ze dan toch komen, moeten ze ‘voor de mensen uit de Bijlmer’ zijn. “We hebben zo’n mooie en sterke cultuur hier. Die moet blijven.”

Pierenbad en meer kunst

Meer prullenbakken, een pierenbadje, betere verlichting, meer sporttoestellen, bankjes en meer kunst in het park. “En ergens waar we wat eten en drinken kunnen halen. Dat missen we echt hier,” zegt Gitana Maynard (48), de derde buurtbewoonster. Stedelijk ontwerpster Roelien van Steenbergen (28) schrijft driftig mee. “Op basis van wat we vaak horen gaan we nieuwe plannen schetsen,” zegt ze. “Die presenteren we daarna dan weer aan de buurt.”

Gemoedelijk lopen de bewoners en afgevaardigden van de gemeente ruim twee uur door het park. Buurtbewoners haken aan, passerende studenten wordt gevraagd wat zij in het park missen. Maar waar de partijen elkaar aanvullen als het om de verbeteringen van het park gaat, kan de bouw van de woningen tot fellere tegenstand leiden, erkent ook Dirk de Jager, stadsdeelbestuurder in Zuidoost (GroenLinks). “Luisteren naar de tegenargumenten wordt gedaan, maar op inhoudelijke basis.”

Zo wil het stadsdeel de bewoners tegemoetkomen door ‘juridisch in te bouwen’ dat mensen niet kunnen klagen over geluidsoverlast uit het park – mits die niet extreem is. “Het park was hier eerst,” zegt De Jager. En ja, er moet groen verdwijnen voor de huizen, zegt de stadsdeelbestuurder – maar omdat het plan is het Mandelapark en de Gaasperplas met elkaar te verbinden, komt er per saldo meer groen bij.

Voorrang voor Bijlmerbewoners

Een ander belangrijk punt voor bewoners: het moeten woningen voor mensen uit Zuidoost worden. Volgens De Jager wordt bekeken of een deel van de woningen kan worden gereserveerd voor doorstromers uit het stadsdeel, zoals buurgemeenten als Purmerend en Hoofddorp dat ook doen voor hun inwoners. “Amsterdam voert dat beleid nu niet, maar het kan juridisch wel.”

En nog een ander belangrijk punt: barbecueën. Mag dat straks nog, nu het in steeds meer Amsterdamse parken wordt verboden? “Hier geen verbod,” zegt De Jager geruststellend. “Barbecueën hoort bij Zuidoost.”