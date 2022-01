Buurtbewoners verontwaardigd over komst warmtecentrale in Noord: ‘Wat doet dit met het groen?’

De huidige warmtekrachtcentrale van Nuon in Diemen. Beeld Nuon

Energiebedrijf Vattenfall wil langs de A10 een zogeheten hulpwarmtecentrale bouwen. De gasgestookte centrale moet op bitterkoude dagen extra warmte opwekken voor de stadsverwarming of bijspringen als er een storing is bij andere warmtebronnen op het net, zoals de afvalverbranding van AEB of de gascentrales bij Diemen.

De hulpwarmtecentrale staat met potlood ingetekend aan de andere kant van de snelweg, maar wel op een groene plek waar al jaren over wordt gesproken met de buurt. Toen de oud-krakers van haventerrein ADM vorig jaar te horen kregen dat zij voorlopig mogen blijven wonen rond de vroegere rioolwaterzuivering, werd het gebied meteen genoemd als groene ruimte voor de dichtbebouwde buurten Elzenhagen en Jeugdland.

Plannen nog vaag

Los van de vragen die ze hebben over de gezondheid en de veiligheid, stoort het de buurtbewoners vooral dat ze bijna per ongeluk hoorden van de plannen toen Vattenfall bij de provincie een vergunning aanvroeg voor de uitstoot van stikstof. “Als er zo’n warmtecentrale wordt gebouwd vind ik dat de buurt moet worden geïnformeerd,” zegt bewoner van Elzenhagen Berthe Volbeda.

Dat een architectenbureau al een heel ontwerp heeft gemaakt doet de bewoners vermoeden dat de plannen al vergevorderd zijn. De ergernis is des te groter omdat de gemeente in de gesprekken over het terrein rond de rioolwaterzuivering nooit heeft verteld dat er ook nog een warmtecentrale moet komen, zegt Ed van Leeuwen uit Jeugdland.

Doordat de plannen nog zo vaag zijn, kunnen ze de gevolgen ook moeilijk inschatten, zegt Volbeda. “Wat doet dit met het groen?” Daar hebben de buurtbewoners en de ADM’ers vorig jaar bovendien het Pepijnpad aangelegd, ter herinnering aan de jonge Pepijn Remmers die hier zijn einde vond toen hij in een tentje de coronaverveling wilde verdrijven. Dat maakt het een extra beladen gebied, met grote betekenis voor de buurt.

Maar weinig gebruikt

Een woordvoerder van wethouder Marieke van Doorninck kan zich de ergernis goed voorstellen, aangezien de buurt zelf heeft moeten ontdekken dat er plannen zijn voor een warmtecentrale. Volgens de woordvoerder is vorig jaar alleen de intentie uitgesproken dat het terrein zo groen mogelijk blijft. “Dit gebouw is niet iets wat het hele terrein zou opslokken, integendeel.”

Volgens Vattenfall is het definitieve besluit voor de bouw van de centrale nog niet genomen. De centrale zou pas in 2026 in bedrijf komen. Voor de stadsverwarming staan in Amsterdam al zo’n tien hulpwarmtecentrales die hartje winter bijspringen. Voor de toekomst wordt nog gezocht naar locaties voor twee of drie andere hulpwarmtecentrales in de stad.

Vattenfall benadrukt verder dat de centrale hooguit vijftig tot tweehonderd uur per jaar zal draaien. “Die wordt dus amper gebruikt, maar op de koudste dagen van het jaar willen we wel zorgen dat Amsterdammers niet in de kou zitten.”