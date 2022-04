Buurtbewoners verliezen rechtszaak om deels afsluiten Museumbrug

Het Rijksmuseum en de Museumbrug. Beeld KOEN VAN WEEL/ANP

Die besloot in augustus vorig jaar de Museumbrug af te sluiten voor autoverkeer dat de stad in gaat. Die auto’s moeten gebruik gaan maken van de brug ter hoogte van de Heinekenbrouwerij. Zo ontstaat er meer ruimte voor de massa voetgangers op de Museumbrug, waar zich relatief veel ongevallen voordoen. “Hiermee wordt het kruispunt overzichtelijker en veiliger,” zei een woordvoerder eerder over het besluit.

Buurtbewoners en ondernemers waren het hier niet mee eens en stapten naar de rechter. Volgens hen zal het besluit van de gemeente juist tot chaotische en gevaarlijke toestanden leiden.

Ruimte voor toeristen

De bezwaarmakers stelden voor dat het verkeer van de andere kant wordt afgesloten. Uit hun onderzoek bleek namelijk dat er veel meer auto’s via de Museumbrug de stad uitgaan dan in. Het besluit van de gemeente zal volgens hen leiden tot onnodige kilometers, lang wachten achter lossende koeriers en leveranciers die niet meer in het centrum willen komen. Ook vinden buurtbewoners dat het besluit vooral bedoeld is om ruimte te maken voor toeristen.

De rechter geeft de gemeente echter gelijk: er is voldoende bewezen dat dit besluit de leefbaarheid, de veiligheid én de luchtkwaliteit verbetert. Dat er maar één route overblijft om de buurt Centrum-Zuid te bereiken weegt daar niet tegenop, aldus de rechtbank.