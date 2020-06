Buurtbewoners tegen kleinere markt op IJburg

De wekelijkse markt Reuring op IJburg, hier in 2017. Beeld Floris Lok

In 2017 was het op IJburg best een dingetje: voor het eerst in vier jaar stonden er weer kramen op het Joris

Ivensplein. In juli 2013 werd een eerdere wekelijkse markt door de rechter verboden, omdat die niet voldeed aan de regels.

In de jaren erna volgden verschillende petities van omwonenden, die op het eiland graag een markt zagen ­terugkomen. Het was de Reuring Markt, een particulier initiatief van bewoner Antoinette Poortvliet, die de plek in 2015 innam. Eerst in de haven op IJburg, later op verzoek van de gemeente weer op het plein bij het winkelcentrum. Daar staan nu wekelijks, naast standaardkramen als een kaas- en een visboer, onder meer een Franse delicatessenkraam en een kraam met hartige quiches.

Nu blijkt dat de gemeente fouten heeft gemaakt bij de besluitvorming om de markt te verplaatsen naar het Joris Ivensplein. Het besluit werd niet gepubliceerd in de Staatscourant en werd ondertekend door het dagelijks bestuur van stadsdeel Oost, terwijl dit door het college van b. en w. had moeten gebeuren. Daardoor is de vergunning niet geldig.

Verplichte krimp

In het nieuwe voorstel dat Poortvliet van de gemeente heeft ontvangen, moet de markt terugschalen: van 30 naar 23 plaatsen. “Een plaats is vier bij vijf meter, een gemiddelde verkoopwagen beslaat al twee plekken,” zegt Poortvliet. “Ik zou dus flink wat ondernemers moeten wegsturen.” Ook zou de markt een uur eerder, om 16.00 uur, moeten sluiten.

Poortvliet vindt de aanpassingen merkwaardig. Volgens haar is slechts ‘een klein aantal’ winkeliers niet blij met de markt. “Een groot deel is dat juist wel. Daarbij zijn veel IJburgers hartstikke tevreden. Ze zijn zelfs een petitie begonnen, die al bijna 1200 keer is ondertekend. En Reuring is goed voor het economische klimaat.”

Een onderzoek van adviesbureau Strabo, uitgevoerd in opdracht van de gemeente, onderstreept dat: 84 procent van de bezoekers gaat naar de markt én het winkelcentrum. Ook blijkt uit het onderzoek dat de verloren inkomsten bij winkeliers ‘beperkt’ zijn en dat deze naar verwachting volledig worden gecompenseerd door de extra

bezoekers die de markt naar het winkelcentrum trekt.

20, 23 of 40?

Er wordt al weken gesteggeld over de omvang die de markt zou moeten krijgen. Volgens stadsdeel Oost waren de voorwaarden onduidelijk en moet daar nu opnieuw naar worden gekeken. “Destijds zijn de initiatiefnemer van de markt en de beheerder van het winkelcentrum twintig plaatsen overeengekomen,” aldus een woordvoerder. “We zijn met die 23 plaatsen in het nieuwe voorstel dus al omhoog gegaan.” Daarbij wordt het sluiten van de markt om 16.00 uur stedelijk ingevoerd, aldus de zegsvrouw.

De organisator weet niet beter dan dat zij maximaal 40 ondernemers mocht neerzetten en dus het gehele plein mocht gebruiken. Dat stond althans in het plan, dat ze samen met de gemeente heeft gepresenteerd op een bewonersavond.

De twintig plaatsen die volgens de gemeente eerder zouden zijn afgesproken, zijn in geen enkele overeenkomst vastgelegd. Dat erkent ook de woordvoerder van het stadsdeel. Op de vraag waarom dan toch halsstarrig aan het aantal wordt vastgehouden, blijft de zegsvrouw het antwoord schuldig.

Tot een nieuw besluit is genomen, gaat de markt − onder een gedoogconstructie − door in de huidige vorm.