Buurtbewoners over Russisch ‘spionagepand’ in Amsterdam-Zuid: ‘Ze pakten hun koffers in, heel paniekerig’

Het Russische pand aan de Veluwelaan ligt verscholen achter bomen en hekken. Beeld Joris van Gennip

Het vaalgele pand aan de Veluwelaan ligt verscholen achter torenhoge bomen en hoge hekken. Dit gebouw van de Russische handelsdelegatie in Nederland werd in februari gesloten door minister Wopke Hoekstra. Een maand geleden werd het sindsdien leegstaande gebouw gekraakt. Daarvoor hebben er bijna vijftig jaar Russen gewoond.

“Je zag de auto’s staan, met diplomatieke kenmerken, en soms liepen ze een rondje met de hond, maar ik heb ze nooit gesproken,” vertelt een buurtbewoonster die schuin tegenover het pand woont. “Ze deden erg geheimzinnig, echt kruip-door-sluip-door.”

Twee mannen in de kerk pal naast het pand bevestigen dit. “Ik werk al twintig jaar bij de kerk,” vertelt de een. “De enige keer dat ik ze sprak, was als de post verkeerd bezorgd was.” De ander: “Het ging altijd hetzelfde. Ze parkeerden hun dikke auto voor de deur, stapten uit en gingen dan gelijk naar binnen.”

Appartementen en kantoorruimtes

Vele bewoners van een rijtje woonhuizen aan de achterkant van het pand wonen er al tientallen jaren en hebben de Russen zien komen en gaan. Sonja Lukkenaer woont er al 27 jaar: “De mensen die er woonden, wisselden voortdurend. Het waren veel gezinnen, met jonge kinderen, maar ook alleenstaande mannen. Soms was er maar één appartement bezet, soms allemaal.”

Contact met de mensen die er woonden had ze weinig, maar vijftien jaar geleden had ze wel een goede band met de tolk die toen voor de Russen werkte. “Zij sprak gewoon Nederlands en was heel aardig. Maar ze is gestopt, omdat de mensen die daar woonden veel te paranoïde waren, vertelde ze. Als er iets geregeld moest worden, vertrouwden ze niet in de Nederlandse bureaucratie, dus dan deden ze het niet. Daar kreeg ze veel gedoe van.”

Vanuit de woonhuizen kun je goed naar binnen kijken in het pand. De bovenste verdieping bestaat uit appartementen, beneden zijn vooral kantoorruimtes. “Je zag de kinderen buiten spelen, op hun step bijvoorbeeld. Ze mochten alleen rondjes om het gebouw, nooit buiten de hekken.”

Een aftands gebouw

Een buurman aan het einde van de straat, hij woont er al sinds 1985, heeft goed uitzicht op de woning op de hoek. “Vroeger was het één appartement,” zegt hij. “Later hebben ze dat in tweeën gedeeld, om meer mensen te huisvesten. Het hek is ook een keer verhoogd.”

“Het is echt een aftands gebouw. De waterafvoer is niet goed geregeld, het water lekt allemaal de muur in. Tien jaar geleden werd ik ’s nachts wakker van een hoop kabaal. Toen ging ik kijken en was de hele muur ingestort. Daarna hebben ze het geverfd, maar het lekt nu nog steeds.”

Een stel in de straat vertelt dat ze weleens met een paar bewoners hebben gesproken. “De laatste bewoners waren heel vriendelijk, die spraken ook heel goed Engels. Er was ook een jong stel, met een grote sint-bernardshond, die moesten na twee jaar weer terug. Ze voelden zich hier wel thuis, volgens mij. De vrouwen hingen bloembakken aan het balkon, en soms hadden ze bezoek,” vertellen ze. “Er kwamen dikke auto's uit Moskou, familie waarschijnlijk, en dan gingen ze barbecueën en bier drinken op het balkon.”

“Vroeger mochten ze echt met niemand uit de buurt praten, toen waren ze nog geslotener. De laatste jaren waren ze wel wat losser.” De enige keren dat ze alle bewoners tegelijk zagen, was met oud en nieuw. “Dan gingen ze allemaal op het balkon staan om naar het vuurwerk te kijken, en dan proosten we naar elkaar.”

Vijftig jaar spionnen

Nadat minister Hoekstra aankondigde het gebouw te sluiten, zijn de bewoners halsoverkop vertrokken, vertellen ze. “Dat hebben we ook gezien. Ze pakten hun koffers in, heel paniekerig. De volgende dag waren ze meteen weg.”

“We hebben nooit last van ze gehad, het waren prima buren. Maar dat het een handelsdelegatie is, hebben wij nooit geloofd. Ik vind het eigenlijk wel laks dat ze er nu pas iets aan hebben gedaan. Er zitten gewoon al bijna vijftig jaar spionnen.”

Veel buurtbewoners vinden het jammer dat de krakers zo snel weer weg moesten, maar begrijpen het wel. “Het is wel gewoon Russisch grondgebied.” Er worden veel grapjes gemaakt in de buurtapp door de bewoners na alle aandacht voor het pand. “Misschien moet hier het nieuwe erotisch centrum komen. Dan kun je beneden werken, en boven wonen.”