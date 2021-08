Buurtbewoners over beelden schietincident Zuidoost: ‘Disgusting’

De plek in Zuidoost waar op 9 augustus het slachtoffer van het schietincident werd aangetroffen. Beeld Jean-Pierre Jans

“Ze zijn gek,” zegt Angela Boonman (42) vanuit de kappersstoel van Beauty en kapsalon Genesis. “Het is toch geen spel? Mensen kunnen geraakt worden. Kinderen spelen daar. Míjn kinderen liepen daar.” De kapper knikt instemmend.

Ze doelen op een filmpje dat via Snapchat rondgaat. Op niet al te duidelijke beelden lijkt het erop dat iemand wordt achtervolgd door twee anderen. Iemand rent richting het knalgele woonblok op de Karspeldreef, intussen hoor je de filmer roepen ‘drukken dan’, waarna een schot klinkt. Dan hoor je de filmer weer: ‘Druk het dan, kom op man, catch hem, catch hem.’ Daarna zijn nog vier schoten te horen en de cameraman lacht.

Bij het schietincident maandag even na 16.00 uur raakte een 19-jarige jongen uit Amsterdam gewond. Hij maakt het naar omstandigheden goed, aldus een woordvoerder van de politie, maar een verdachte is nog niet aangehouden. Het onderzoek loopt nog, waarbij ook gezocht wordt naar de filmer. Het is dubbel, zegt de woordvoerder. De politie is op zoek naar de filmer, omdat zowel hij als getuige én zijn beelden kunnen bijdragen aan het onderzoek. Anderzijds noemt hij het commentaar ‘absurd’ en ‘niet kunnen’. “Filmen mag, maar het aanmoedigen van een misdrijf niet.” Zoiets kan juridische gevolgen hebben.

Bloedsporen voor de deur

Ook de 19-jarige rechtenstudent Amanda zag de beelden langskomen. “Disgusting is het. Hij moedigt ze gewoon aan.” Ze woont in het gele gebouw, waar veel studenten wonen, en zag de bloedsporen maandag in het halletje en voor haar deur. Het verhaal gaat dat de gewonde jongen het gebouw in liep en vervolgens is opgevangen in de kamer van een van de bewoners.

Rosa Geertsma (23) haalt net wat stoelen uit de auto. Ze verhuisde maandag vanwege een studie naar haar nieuwe woning in Zuidoost. “En dan gebeurt meteen zoiets. Mijn vriend zei dat ik maar weer mee terug moest komen naar Groningen.”

“Overal gebeurt wel wat,” zegt de rechtenstudent. “Maar ik woon hier nog geen jaar en heb al wat kogels rond horen gaan.” En dan was dit ook nog op klaarlichte dag. “Dan ga je toch opletten. Wat nu als er naast je opeens ruzie uitbreekt, dat ze gaan schieten, terwijl je net langsloopt? Net als toen met dat kindje.”

Wat kun je doen?

Verschillende buurtbewoners halen het incident in mei aan bij metrostation Kraaiennest, enkele meters verderop. Daarbij raakte een kind van 2 gewond door een verdwaalde kogel. Naar aanleiding hiervan kwamen enkele dagen later tientallen mensen bij elkaar om te demonstreren tegen het aanhoudend geweld in hun buurt. En nu is het weer raak, klinkt het.

Bij de kapper kijken ze er niet meer van op. “Jongeren hier hebben geen perspectief, geen werk, schulden. Het is een opeenstapeling van dingen.” En dan gebeuren dit soort dingen, zegt Boonman. Daar komt nog bij, zegt ze, dat veel jongeren in Zuidoost een pistool bij zich dragen, of een mes. “Een statussymbool.” Het maakt haar als moeder boos. “Het is eng, maar wat kun je doen?”

Iemand oppert meer fouilleren, een ander pleit voor camera’s. Buurtbewoner Touraj vindt de sfeer rondom Kraaiennest ten opzichte van tien jaar geleden juist verbeterd. “Er is al veel meer buurtbewaking, sociale controle. Dit soort incidenten horen erbij.” Een man die net zijn vuilnis in een bak gooit zag de afgelopen dertig jaar van alles langskomen. “Maar er wonen hier gelukkig nog altijd veel meer goede mensen, dan slechte.”