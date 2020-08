Buurtbewoners klaar met rommel Sloterstrand: ‘Ik heb zelf extra kliko’s gekocht’

Rommel op het Sloterstrand. Beeld Jorine van Hooijdonk

Ongeveer een jaar geleden trok Jorine van Hooijdonk (60) voor het eerst aan de bel bij de gemeente. Ze woont in de wijk Noorderhof in Nieuw-West en ziet dagelijks hoeveel mensen bij het Sloterstrand, aan de Sloterplas, recreëren en hoeveel rommel er naast de vuilnisbakken terechtkomt. “Het aantal vuilnisbakken is voldoende buiten het piekseizoen, maar in de zomer zijn het er echt te weinig,” vertelt Van Hooijdonk.

Van Hooijdonk krijgt het advies ‘draagvlak te creëren’. Ze start een petitie en klopt aan bij omwonenden. Ze verzamelt honderden handtekeningen en via online meetingpoint De Stem van Nieuw-West wordt haar plan geagendeerd op de vergadering van de stadsdeelcommissie. Daar wordt haar voorstel unaniem geaccepteerd: tijdens de zomer komen er tien extra mobiele afvalbakken op het Sloterstrand.

Verkeerd gemonitord

Maar toen kwam Covid-19. “De gemeente zette niks neer. Dat snap ik, want dat zou een raar signaal zijn als iedereen zo veel mogelijk binnen moet blijven.” Tegen de tijd dat de regels versoepeld werden, zag Van Hooijdonk tot haar verbazing dat er vijf bakken en een containertje extra waren geplaatst. “Dat is niet genoeg. Hoe kan het nou dat een heel simpele vraag met draagvlak onder bewoners en de politiek niet wordt beantwoord?”

Rommel op het Sloterstrand. Beeld Jorine van Hooijdonk

Volgens Van Hooijdonk zijn de andere vijf beloofde afvalbakken niet geplaatst omdat er verkeerd is gemonitord. “Tijdens kantooruren wordt er iemand op uitgestuurd om te kijken hoe het ervoor staat. Als op een druilerige dag die bak maar halfvol is, worden daar algemene conclusies uit getrokken.”

Volgens een gemeentewoordvoerder van stadsdeel Nieuw-West heeft er na de vergadering van de stadsdeelcommissie een schouw plaatsgevonden met het dagelijkse bestuur en de bewoners. Er is toen gekeken waar en hoeveel afvalbakken er het beste geplaatst konden worden. Op basis hiervan zijn de vijf extra bakken en een rolcontainer geplaatst.

De parken zijn buiten de piekmomenten goed op orde, aldus de woordvoerder. ‘We hebben 395 extra bakken neergezet op de drukste plekken in heel Amsterdam om afval te kunnen inzamelen. Maar bij enorme drukte en grote hoeveelheden afval is dat soms ook niet meer genoeg. Tijdens drukte legen we de bakken bij het Sloterstrand drie keer per dag. Wanneer de bakken na drie keer legen toch nog vol zijn, is het aan de bezoeker van het park om te zorgen dat de omgeving schoon blijft door eigen afval van de picknick mee te nemen en thuis weg te gooien.’

Eigen initiatief

Voor Van Hooijdonk was de maat vol: woensdag bestelde Van Hooijdonk online vier kliko's en donderdag heeft ze deze met buurtbewoners naast Hotel Buiten aan het Sloterstrand gezet. Ze heeft de afvalbakken, die 65 euro per stuk kosten, zelf betaald. “Mensen hebben spontaan geld gestort, dus we kunnen er nog twee bakken bij kopen. Het is niet de bedoeling dat wij de verantwoordelijkheid overnemen, maar het is nu niet meer te doen. Het is nog altijd een bende en ook het rattenprobleem wordt alsmaar groter.”

De zelf aangeschafte kliko’s werden donderdag meteen in gebruik genomen. Beeld Jorine van Hooijdonk

Ze is vooral verbaasd hoe zo’n simpele oplossing zo lang op zich laat wachten. “Het is een combinatie van een inadequaat monitoringssysteem en veralgemenisering van het beleid,” zegt ze. “Als je effectief wilt werken, moet je specifieker te werk gaan en burgers daarbij uitnodigen.”

De gemeente heeft laten weten graag in gesprek te gaan met de bewoners. ‘De stad schoonhouden is een verantwoordelijkheid van ons allemaal, dus we waarderen de betrokkenheid van deze groep bewoners.’