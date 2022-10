Buurtbewoners in Oost worden voor 4,5 ton eigenaar van ‘hun’ buurthuis de Eester na geslaagde crowdfunding

Buurtbewoners Jos van der Lans en Meta de Vries bij de ingang van buurthuis De Eester, dat door een geslaagde crowdfundingsactie in handen van de buurt komt. Beeld Daphne Lucker

Met de in april begonnen crowdfunding, leningen en giften hebben de buurtbewoners bijna 6 ton bijeengebracht. Meer dan genoeg om het buurthuis te kopen, waarvoor met woningcorporatie Lieven de Key, de eigenaar van De Eester, een verkoopprijs van ruim 450.000 euro was afgesproken.

De initiatiefnemers van de gelijknamige buurtcoöperatie zijn daar blij mee, omdat er nu ook geld overschiet voor een verbouwing. “Dat is dan de volgende stap,” zegt Meta de Vries. Gezien de huidige energieprijzen is het vooral zaak de ruimte op de begane grond van een appartementencomplex aan de C. van Eesterenlaan te verduurzamen door onder meer betere isolatie. “Er zit wel dubbelglas in, maar dat is ook alweer dertig jaar oud.”

Dat het budget meer dan voldoende is voor de aankoop van het buurthuis geeft bovendien de mogelijkheid de ruimte meer naar hun hand te zetten. De entree mag wat uitnodigender en de akoestiek in de ruimtes die worden verhuurd voor bijvoorbeeld opvoeringen en yogalessen kan beter.

Vriendelijk tarief

Bijna vierhonderd buurtbewoners hebben voor 250 euro ten minste één obligatie gekocht, maar gemiddeld wel vier. De Vries noemt de steun hartverwarmend. Alleen al de ‘Eesterobligaties’ hebben ruim 4 ton opgebracht, waar een opbrengst van 250.000 euro tevoren werd genoemd als genoeg om het buurthuis te kopen vanwege de leningen die toen al toegezegd waren.

De kopers van de obligaties voorkomen hiermee dat ‘hun’ buurthuis wordt verkocht op de vrije markt, waarna in deze populaire buurt allicht een vastgoedbelegger uit de bus zou komen die mogelijk een veel hogere huur zou rekenen dan het buurthuis gewend is.

Door het pand zelf te kopen kan het buurthuis voort op vertrouwde voet met een vriendelijk tarief voor verenigingen die hier iets willen organiseren. Enige voorwaarde is immers dat de stichting achter De Eester genoeg zaalhuur ophaalt om de obligatiehouders elk jaar het beloofde rendement van 1,5 tot 2 procent uit te keren.

De koop van het buurthuis moet nog dit jaar formeel rondkomen. Zaterdag 8 oktober wordt dat al uitgebreid gevierd met spandoeken en een fanfare. Ook start de buurtcoöperatie nog een campagne om bedrijven uit de buurt te vragen om de verbouwing te sponsoren. De Eester hoopt met de opgedane ervaring andere Amsterdamse initiatieven voor de aankoop van buurthuizen te steunen.