Buurtbewoners: ‘Hotel Parkview mag hier niet terugkomen’

Tot twee keer toe werd een explosief geworpen naar hotel Parkview in de Korte Van Eeghenstraat. De burgemeester sloot de onderneming, maar die wil nu toch weer open – tot grote verontrusting van de buurt.

Ze moeten er niet aan denken in de Korte Van Eeghenstraat. Twee bewoners brengen het krachtig onder woorden: “Er is twee keer een poging gedaan om een aanslag te plegen op het hotel; er hadden doden kunnen vallen tijdens de explosie in juli vorig jaar. Dat hotel mag hier niet terugkomen, daar kan geen sprake van zijn.”

Toch is Parkview zo op het oog best een charmant hotelletje: rustig gelegen, behoorlijk onderhouden en op een steenworp afstand van het Museumplein. Achter de schermen is er echter van alles aan de hand met het hotel. In de nacht van 23 op 24 oktober 2018 werd er een handgranaat in het portiek gegooid. De pin was eruit ­getrokken, maar de granaat kwam, volgens de politie waarschijnlijk ­onbedoeld, niet tot ontploffing.

Iets meer dan acht maanden later was het wel raak: in de nacht van 5 op 6 juli ontplofte voor de deur van het hotel een explosief. Een van de buren, die enkele seconden daarvoor was thuisgekomen van een avondje stappen, ontsnapte mogelijk aan de dood. Deze tweede aanslag was voor burgemeester Femke Halsema aanleiding het hotel voor onbepaalde tijd te sluiten. De veiligheid van omwonenden was ernstig in gevaar, aldus de burgemeester.

Het was allemaal vervelend en in zekere zin zelfs traumatisch voor de naaste buren, maar daarmee was de kous af, zou je denken. Tot 30 december van dit jaar, toen de omwonenden van het hotel ontdekten dat de eigenaar van Parkview een aanvraag bleek te hebben ingediend voor een nieuwe exploitatievergunning. Het leidde tot grote onrust in de buurt en vrijwel iedereen zette een handtekening onder een brief waarin men zich hevig verzet tegen heropening.

Daarvoor al waren de bewoners met een beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur in het bezit gekomen van de politierapporten waarop Halsema in juli 2019 haar bevel tot sluiting baseerde. Voor zover de tekst niet zwart gelakt is, rijst daaruit het beeld op dat zich inderdaad allerlei duistere zaken afspeelden rond het hotel. Zo stelt de politie dat er connecties zouden zijn tussen ‘betrokkenen van het hotel en de georganiseerde criminaliteit’.

Afpersing

De eigenaar van het hotel, bleek verder, had uiteindelijk aangegeven dat er sprake zou zijn van een mogelijke dreiging. Zij zou al drie jaar lang worden benaderd ‘door een bij haar ­bekende crimineel om het hotel voor een lage prijs te verkopen’. Direct na de explosie kreeg zij van deze man ­berichten met de vraag of zij het hotel ‘inmiddels wil verkopen’. De politie gaat ervan uit dat deze afpersing ­onderdeel is van een conflict in het criminele milieu.

De bewoners vertrouwen er niet op dat de dreiging ineens voorbij is. “Volgens de politie is de kans op herhaling reëel en is het risico dat er slachtoffers vallen groot. Er is geen enkele aanleiding om de levens­bedreigende risico’s nu lager in te schatten.”

De gemeente houdt het hotel extra scherp in de gaten. ‘Er is een aanwijzingsbesluit genomen: het hotel moet een extra vergunning aanvragen. Dat is vergelijkbaar met de nieuwe vergunning voor bijvoorbeeld spyshops. Op dit moment vindt de beoordeling daarvan plaats.’