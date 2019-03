Buurtbewoners café Kadoelen starten petitie

In de petitie schrijven ze dat er behoefte is aan een plek om elkaar te ontmoeten in de buurt.



'De horeca rukt op in Noord, maar hoe verder je van Eye af komt, des te schaarser zijn de cafés', aldus de buurtbewoners. 'En dan dreigt er ook nu één voorgoed te verdwijnen.'



Het leegstaande pand is al jaren een doorn in het oog van buurtbewoners. Zij zien graag de horeca terugkomen. Vlakbij het oude café is de nieuwe woonwijk de Bongerd gerealiseerd. Hier is op dit moment nog geen horeca en daar is dus wel behoefte aan volgens hen.



'Beschermd dorpsgezicht'

Het voormalige café werd op 27 januari gekraakt waarna het op 18 februari ontruimd werd. Om te voorkomen dat het opnieuw gekraakt zou worden, liet eigenaar Ferry Prud'homme de Lodder het pand gedeeltelijk slopen. Dat bleek achteraf gezien illegaal omdat het pand 'beschermd dorpsgezicht' is.



De eigenaar wil op de plek twee woningen realiseren. Iets waar stadsdeel Noord vooralsnog niet aan mee wil werken. De gemeente gaat met de projectontwikkelaar in gesprek hoe het nu verder moet met het pand.