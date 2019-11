Buurtbewoners Altra College: ‘Leerlingen zorgen al jaren voor overlast’

Een vuurwerkexplosie vernielde enkele weken geleden de pui van het Altra College in de Jordaan. De school heeft nu beveiliging ingezet.

Het Altra College zit in de Konijnenstraat, een smalle straat in de Jordaan. Een paar flinke stappen en je bent bij de woningen aan de overkant. Verschillende buurtbewoners, die dicht bij de school wonen en liever anoniem willen blijven, zeggen al jarenlang overlast te ervaren van de school voor speciaal onderwijs.

In september van dit jaar was er een explosie in het schoolgebouw, waarbij de toiletruimte en het plafond flinke schade opliepen. Drie weken geleden, op dinsdag 15 oktober midden op de dag, was er opnieuw een explosie. Die sloeg een flink gat in de voorgevel van de school. Er raakten drie personen lichtgewond. De kinderen werden die middag naar huis gestuurd en de docenten kwamen bijeen voor overleg.

De politie, die een onderzoek instelde, vermoedde dat leerlingen van de school achter de explosie zaten. Ook had zij sterke aanwijzingen dat een derde explosie ophanden was. Eind ­oktober werden vier minderjarige Amsterdammers aangehouden: jongens van 13, 15, 16 en 17 jaar, van wie alleen de 16-jarige nog vastzit. Of de jongens leerlingen van het Altra College zijn, wil de politie niet zeggen.

Moeilijk opvoedbaar

Een vrouw die vanuit haar raam uitkijkt op de achterkant van de school vertelt dat het geluid deed denken aan pistoolschoten. “Op de gracht stonden allerlei mensen te kijken.”

Een andere buurtbewoner laat foto’s zien van de schade. De ruiten rechts van de ingang zijn volledig aan diggelen. De straat is bezaaid met glasscherven. Een stenen paneel ligt gebroken op de grond. “Het was een enorme knal. Mijn zus schrok ervan. Maar we zijn er niet meer verbaasd over. We zijn inmiddels wel wat gewend,” zegt de man. “Een paar jaar geleden zijn meerdere grote ramen van de pui gesneuveld.”

De schade na de ontploffing. Beeld Privéfoto

Het Altra College is een school voor leerlingen met gedragsproblemen en psychische stoor­nissen die zich niet kunnen handhaven op een ­reguliere school. De zmok-school (zeer moeilijk opvoedbare kinderen) telt een kleine honderd leerlingen. Ze zitten in kleine klassen en krijgen intensieve individuele begeleiding. De nadruk bij het onderwijs ligt op sociale vaardigheden en gedrag, zo meldt een folder over de school. Op het Altra College Centrum kunnen de leerlingen een mavodiploma of -certificaten halen of de onderbouw van de havo afronden.

“De woningen op die plek zijn afgebroken,” vertelt een buurtbewoner. “Ik speelde als kind in die bouwput. Vijftien jaar geleden hoorden we dat er nieuwbouw kwam voor het Altra College. Wij vonden dat raar. Wie zet er nu een school voor moeilijk opvoedbare kinderen midden in een woonwijk. Er zijn toch genoeg mooie locaties in de stad.”

Uitdagen en spugen

Een medewerkster van Speeltuin Vereniging Ons Genoegen in de nabijgelegen Elandsstraat vertelt dat destijds geprotesteerd is tegen de komst van het Altra College. “Er was een avond voor de buurt georganiseerd. We zijn ernaartoe gegaan, maar er werd niet naar ons geluisterd. Alles was al rond. Maar alle overlast die we toen hebben voorspeld, is uitgekomen. De leerlingen lopen uitdagend te doen, tarten en maken opmerkingen. Natuurlijk moeten deze kinderen opgevangen worden, maar niet hier. Er zit geen enkel kind uit de buurt op die school.”

De overlast speelt zich vooral af in de pauzes en na school, zo tussen drie en vier uur ‘s middags. “De kinderen hebben een grote mond, zijn brutaal tegen je bezoek, spugen alles onder, gooien afval op straat of werpen een sigaret je hal binnen,” zegt de buurtbewoner.

Hij ziet en hoort dat docenten de leerlingen na schooltijd manen om naar huis te gaan. “Ik hoor die docenten roepen: ‘Jullie moeten direct naar huis.’ Maar dan gaan ze gewoon om de hoek staan en blijven daar hangen.”

Waarnemend directeur Linde Manders van het Altra College, tevens schoolpsycholoog, wil uit angst voor de reacties van de leerlingen niets zeggen. “Ik weet niet hoe de leerlingen op een artikel in de krant zullen reageren,” laat ze telefonisch weten.

Er komt wel een schriftelijke reactie. ‘Altra College Centrum geeft les aan een enorm kwetsbare groep leerlingen. (...) Structuur, continuïteit en veiligheid zijn van groot belang voor onze leerlingen. Door de gebeurtenissen van afgelopen weken is er onrust. In de buurt, maar ook in school. Wij doen er alles aan om nu eerst de rust te laten wederkeren in school.’ Op een later moment wil de school in gesprek met de buurt­bewoners.

Het Altra College heeft daags na de vuurwerkexplosie op 18 oktober in een brief aan direct omwonenden en de ouders laten weten dat de school samen met onder meer het stadsdeel, de gemeente en politie een veiligheidsplan opstelt. Er komen ‘extra ogen op de werkvloer’, te weten twee beveiligers en twee leerplichtassistenten om de veiligheid te vergroten en om leerlingen te ondersteunen. ‘Gezien de ernst van het vuurwerkincident en de gevolgen die het heeft voor de school en de omgeving is de afwikkeling hiervan niet meer alleen een zaak van onze school,’ aldus de brief.