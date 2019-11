Buurt wil dat coffeeshop dicht blijft: 'Straks vallen er doden’

Onbegrip en frustratie voerden de boventoon tijdens een bewonersbijeenkomst over de heropening van coffeeshop Smoke Palace in Oost. Daar vonden begin dit jaar twee explosies plaats. ‘Er is geen enkele garantie dat het geen derde keer gebeurt.’

Zo’n twintig omwonenden van de coffeeshop aan de Linnaeusstraat waren woensdagavond naar het stadsdeelkantoor in Oost gekomen. Aanzienlijk minder dan bij de bijeenkomsten in januari en met name in maart, toen explosies Smoke Palace voor veel schade aan omliggende panden hadden gezorgd. Wonder boven wonder raakte niemand gewond, maar de schrik in de buurt was er niet minder om.

Camerabewaking

De coffeeshop werd door burgemeester Femke Halsema voor ‘onbepaalde tijd’ gesloten, maar vorige week maakte de gemeente bekend dat Smoke Palace weer open mag omdat er geen gevaar meer zou zijn voor de openbare orde en veiligheid. Volgens stadsdeelbestuurder Maarten Poorter, die namens de gemeente de buren te woord stond, was er bovendien niets van ‘verwijtbaarheid’ van de coffeeshop gebleken.

Eigenaar ‘Mo’ bood de aanwezigen zijn excuses aan voor wat er gebeurd was en kondigde beterschap aan: er komt permanente camerabewaking en 24 uur per dag zullen er beveiligers aanwezig zijn. ’s Nachts komt er een busje van een beveiligingsbedrijf voor de deur te staan.

Het kon de zorgen van de buurt slechts ten dele wegnemen. “Ik geloof best dat ‘Mo’ niks te verwijten valt, maar zijn handel lokt dit soort zaken uit. Er moet iets zijn waardoor dit heeft kunnen gebeuren,” zei een buurvrouw. Meermaals werd ook verwezen naar Mustapha el Y., de broer van Mohamed, die een crimineel verleden heeft. De angst zorgde ervoor dat geen van de aanwezigen met zijn naam genoemd wilde worden.

Het wilde Westen

De politie tast nog in het duister over de achtergrond van de twee aanslagen, en juist dat zorgt voor extra bezorgdheid. “Dat betekent dat de dreiging nog even groot is. Er is geen enkele garantie dat dit niet nog een keer gebeurt,” zei een buurman.

Een vrouw die in een appartement naast de coffeeshop woont liet haar frustraties de vrije loop. “Wij voelen ons niet veilig in ons eigen huis. Onze bovenbuurman wil om die reden verhuizen, maar krijgt zijn huis niet verkocht. En ik ben al het hele jaar aan het steggelen met de verzekering over de schade.”

De toezegging van permanente beveiliging bij de coffeeshop was voor de aanwezigen nauwelijks een geruststelling, want hoe goed hun eerdere ervaringen met ‘Mo’ ook waren, de gebeurtenissen van begin dit jaar hebben er flink ingehakt. “In maart was onze straat landelijk nieuws, straks vallen er doden en zijn we internationaal nieuws. Ik wil niet dat onze buurt het wilde westen wordt.”