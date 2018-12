Buurt strijdt tegen afsluiting Oosterdoksdraaibrug

De Oosterdokskade is even­eens afgesloten en bij het bouwterrein getrokken. Volgend jaar gaat de Oosterdoksstraat dicht voor voetgangers, terwijl die juist opengaat voor auto's richting de parkeergarage.



12 minuten extra

Een van de gedupeerden is Clea de Koning, die met vier kinderen al tijden geen gebruik kan maken van de kortste weg naar de stad. Dagelijks fietst ze over de Dijksgracht tot de nu afgesloten brug. Daar kan ze alleen nog onder het spoor door.



Bij de Piet Heinkade is het mogelijk een glazen lift naar de rijbaan te nemen en aan de andere zijde van het water weer met de containerlift naar beneden te gaan.



"Dat is theorie," zegt De Koning, terwijl ze ter plekke laat zien dat omfietsen 12 minuten extra kost. "In de praktijk is meestal een van de liften stuk."



Voetgangers, ouderen en gehandicapten moeten een klein half uur omlopen. Rolstoelers klimmen tegen een zeer steile helling op. Reparaties aan de overvolle liften nemen doorgaans zes weken in beslag.



De bewoners hebben alternatieven voorgesteld, zoals een tijdelijke openstelling van de brug, en de bouw van een nieuw looppad om de bouwput naast het Conservatorium Amsterdam heen. BPD wijst alles af.