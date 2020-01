Buurt springt in de bres voor markt Bos en Lommerplein

Op de markt op Bos en Lommerplein is het te rustig, oordeelt het stadsdeel. Beeld Jakob Van Vliet

Al ­jaren kachelt de bezettingsgraad van de markt op het Bos en Lommerplein achteruit, inmiddels blijft meer dan de helft van de kramen onbezet. Vooral op donderdag en vrijdag biedt het plein een troosteloze aanblik. Stadsdeel West maakte in november bekend de markt per 1 juli 2021 te willen opheffen.

Dat de kooplui van de markt op Bos en Lommerplein en hun vakbond tegen de dreigende opheffing van hun markt zijn, is logisch. Net zoals het begrijpelijk is dat de winkeliers aan het plein protesteren: zij vrezen straks minder klandizie. Maar inmiddels is ook de buurt in actie gekomen.

‘Doorstart’

‘Niet afschaffen maar aanpassen,’ luidt de kop van de petitie van buurtcommunity BoloBoost, die het stadsdeel oproept om ‘de huidige marktkooplui niet bij het grofvuil te zetten’ en ‘te zorgen voor een doorstart van de markt, waarbij de oude en de nieuwe markt in elkaar schuiven.’

Initiatiefnemer Lex de Jong is vooral ontsteld dat het lopende onderzoek naar de markten in West en Nieuw-West niet wordt afgewacht. “Overal ter wereld zijn markten plekken waar mensen elkaar ontmoeten,” aldus De Jong. “Die moet je dus versterken, niet alleen hier, maar in de hele stad.” Want wat er in Bos en Lommer gebeurt, is volgens hem symbolisch voor wat bij meer Amsterdamse markten dreigt.

Afhankelijk

De petitie wordt ondersteund door de ondernemersvereniging van de Bos en Lommerweg. Namens de 55 winkeliers zegt Monique Burger van de Nieuwe Boekhandel ze vrezen dat er ‘een winderig en leeg plein’ overblijft. “Bos en Lommerplein en -weg zijn van elkaar afhankelijk. En dus heb je een markt nodig waar alle groepen wat van hun gading vinden.” Of zoals de petitie stelt: ‘We willen hoofddoekjes én kaas, loempia’s én noten, gordijnen én fournituren, schoenen van twee euro én handgemaakte fashion, goedkope groente én biologische.’

Opvallende ondertekenaar van de petitie is verder Combiwel De Geldcoach, een organisatie met vijftig medewerkers, die net als het stadsdeelbestuur kantoor houdt aan het marktplein.

Maar waar BoloBoost en de ondernemersvereniging pleiten voor het toevoegen van luxere producten, breekt projectleider Erik Uijting juist een lans voor het goedkope segment. “Bos en Lommer is nog altijd het epicentrum van de armoede in West,” zegt Uijting. “Eén op de vijf huishoudens zit op of onder de armoedegrens, voor hen is de markt essentieel. De markt op Plein ’40-’45 is te ver, ze hebben geen ov-chipkaart.” Deze doelgroep wordt volgens hem ‘wel heel makkelijk van tafel geveegd’ ten gunste van een koopkrachtig publiek. “Mensen met geld hebben een alternatief, die kunnen naar de Albert Heijn.”