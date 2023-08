Buurt sluit de rijen na baksteenincidenten wegens Pridevlaggen: ‘We laten ons niet afschrikken’

In Oostzanerwerf in Amsterdam-Noord vloog binnen een week bij twee woningen een steen door de ruit, vermoedelijk vanwege het ophangen van regenboogvlaggen. Buurtbewoners laten zich niet afschrikken. ‘Daarmee bereiken de daders hun doel.’

Het is een bijzonder gezicht: in Oostzanerwerf en het naastgelegen ’t Twiske Zuid in Kadoelen hangen sinds vorige week tientallen Pridevlaggen aan de lichtgrijze huizen. “Dit is een hechte buurt waarin we voor elkaar opkomen,” zegt buurtbewoner Djana Bezuijen (39).

Ze wijst naar de wapperende vlaggen aan de overkant van het Twiske, de rivier die tussen de twee nieuwbouwwijken doorstroomt. “Zoals je ziet laten we ons niet afschrikken. Ik voel me niet onveilig; nog steeds niet.”

Iets meer dan een week geleden vloog bij een 36-jarig stel – ze willen uit privacyoverwegingen niet met hun naam in de krant – een steen door het raam van de slaapkamer. De vermoedelijke reden: de Pridevlag die de twee vrouwen drie weken eerder aan hun gevel hadden gehangen en die een dag eerder met vlaghouder en al naar beneden was getrokken.

De buren besloten het stel na het incident te steunen. Er werden massaal Pridevlaggen besteld, ruim vijftig bewoners hingen er eentje op. Fantastisch, noemden de twee vrouwen de actie. Maar zondagnacht was het weer raak en werd in de doorgaans rustige nieuwbouwwijk in Noord bij een ander huis in hetzelfde blok een steen door een raam gegooid.

Veel buren hebben hun vlaggen na het tweede incident laten hangen. “Sommigen vragen zich af of het maken van een statement een baksteen waard is,” zegt een buurtbewoner (44) die ook niet met zijn naam in de krant wil.

Er wonen veel kinderen in de buurt en er wordt deze dinsdagmiddag dan ook volop geskeelerd en op skelters rondgereden. “Sommigen vinden het ophangen van een vlag om die reden spannend, anderen vinden het juist belangrijk om de kinderen iets mee te geven. Iedereen maakt zijn eigen afweging.”

Voer om te rellen

Een 71-jarige buurtbewoner, ook hij wil anoniem blijven, zegt: “Ik kan niet heel hard meer rennen, maar ik ben niet snel bang. Iedereen moet voor z’n mening uit kunnen komen. Toch laat ik de vlag binnenkort, als ik op vakantie ga, niet hangen. Stel dat ik dan een steen door m’n ruit krijg.”

Sommige buurtbewoners hebben er na de tweede steen voor gekozen om hun vlag ’s avonds naar binnen te halen, anderen hebben een speciale videodeurbel aangeschaft.

Buurtbewoner Sjoerd Pennekamp (42) zegt dat velen zich veilig voelen door wat hij safety in numbers noemt: door deel uit te maken van een grote groep loopt een individu minder kans slachtoffer te worden, zegt hij. “Bovendien gaat het om een paar rotjochies die de boel terroriseren en mensen bang maken,” aldus Pennekamp. “Die sentimenten mogen we geen ruimte geven.”

In de buurtapp is het signalement van de vermoedelijke daders (tussen de zestien en twintig jaar, rijdend op een gele Vespa) verspreid, buren letten op of ze iets verdachts zien. “Het is gewoon een stel randdebielen,” vindt buurtbewoner Bezuijen. “Misschien geven we ze met deze actie alleen maar meer voer om te rellen. Maar we betuigen in elk geval steun aan onze buurvrouwen.”

In overleg met de politie heeft het stel, omwille van de veiligheid van hun dochter, niet opnieuw een regenboogvlag opgehangen.

Onacceptabel geweld

Oostzanerwerf en ’t Twiske Zuid zijn niet de enige plekken in de Amsterdam waar het ophangen van een regenboogvlag vervelende gevolgen had. In de Churchillaan in Zuid werden eind juni diverse vlaggen vernield. Ook daar hing een paar dagen later uit solidariteit de hele straat vol regenboogvlaggen. In 2021 vlogen er onder meer eieren en stenen tegen de muren in de Kolenkitbuurt in West. Buurtbewoners hebben hun vlaggen na de geweldincidenten toen echter verwijderd.

Stadsdeel Noord zegt de actie van de buurt te steunen. Het stel waarbij de eerste steen door het raam werd gegooid, heeft vorige week al een belletje gekregen van stadsdeelvoorzitter Brahim Abid, vanaf zijn vakantieadres.

Stadsdeelsbestuurder Yassmine El Ksaihi noemde dinsdag op Instagram het ‘gerichte geweld’ op woningen met Pridevlaggen in Noord ‘volstrekt onacceptabel’. Ze stelde het ‘hartverwarmend’ te vinden om te zien dat mensen in de wijk achter hun buurtbewoners zijn gaan staan. Op het stadsdeelkantoor in Noord wappert daarom mede uit solidariteit ook een regenboogvlag.

“Ik haal hem niet naar binnen en ik haal hem er niet af,” zegt een 44-jarige buurtbewoonster die anoniem wil blijven. “Daarmee bereiken de daders hun doel.”

De vrouw heeft drie kleine kinderen. Dat ze met de vlag een risico neemt is haar daardoor wel even door het hoofd geschoten. Maar ze wil ‘een signaal afgeven’ en haar kinderen leren ‘hoe ze met elkaar om moeten gaan’. Ook ’s nachts blijft haar vlag daarom hangen. “Ik laat me niet regeren door angst.”

Over de auteur: Madelief van Dongen is nieuwsverslaggever voor Het Parool. Ze schrijft over allerlei Amsterdamse onderwerpen, van toeristenbeleid tot gekraakte panden, en doet live verslag van gebeurtenissen in de stad.