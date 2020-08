Buurt protesteert tegen komst ‘vreetschuur’ McDonald’s op de Zuidas

Buurtbewoners vrezen dat een ‘vreetschuur’ niet passt bij de allure van de chique wijk. Beeld ANP

Als het aan de eigenaar van de dit jaar opgeleverde woontoren The Gustav op de Gustav Mahlerlaan ligt, komt er in december in de plint van het gebouw een Mc­Donald’s of een McCafé, of beide. Directeuren van grote bedrijven, ondernemers, politici, expats en voormalig profvoetballer Kenneth Perez, allen bewoners van de appartementencomplexen aan de Gustav Mahlerlaan en omgeving, hebben zich tegen het plan gekeerd. Er zijn bijna zeventig zienswijzen ingediend tegen de vergunningsaanvraag, blijkt uit de inspraakreacties op het plan.

‘Zo zonde om hier een vreetschuur te krijgen, om maar niet te spreken over de overlast,’ aldus een van de omwonenden.

‘McDonald’s past absoluut niet in het kader van het gemeentelijk beleid tot het terugdringen van fastfood en ook niet bij de uitstraling van de Zuidas,’ aldus een andere omwonende. ‘Een McDonald’s oogt niet aantrekkelijk (maar goedkoop), gaat gepaard met zwerfafval en vormt geen of minimale toegevoegde waarde,’ vindt weer een ander. Ook de overlast van (jonge) bezoekers tot ’s avonds laat wordt gevreesd, net als het beoogde terras in de binnentuin van het pand.

De locatie aan de Gustav Mahlerlaan heeft de bestemming horeca categorie 1, waardoor fastfood­ketens er welkom zijn. Omwonenden wijzen op het horecabeleid van stadsdeel Zuid, waarin staat dat er op de Zuidas gestreefd wordt ‘naar een hoog kwaliteits­niveau’.

De buurt krijgt steun van onder anderen oud-wethouder Carolien Gehrels, die tegenwoordig bij Arcadis werkt, gevestigd in een pand vlak naast de beoogde Mc­Donald’s. ‘Laten we nu eerst maar bij Loetje, Dickies en andere lokale ondernemers gaan eten, die de steun goed kunnen gebruiken in deze tijden,’ stelt Gehrels.

Sterrenchef Luc Kusters van restaurant Bolenius: ‘Kies nou voor een bedrijf dat bij de huidige tijdgeest past, en niet een stap terug. Vlees, vlees, vlees; die tijd is voorbij. De gemeente Amsterdam heeft daar altijd de mond vol van, maar McDonald’s staat daar diagonaal tegenover.’

De buurt is geoefend in verzet, want eerder werd de komst van een Febo in het naast The Gustav gelegen woonpand tegengehouden. Of dat nog een keer gaat lukken, is de vraag.

“We kennen de weerstand van omwonenden en de ingediende zienswijzen, die betrekken we ook bij de toetsing,” zegt Sebastiaan Capel, stadsdeelvoorzitter van Zuid. “Maar we toetsen als stadsdeel aan het beleid op soort horeca, niet op welke uitbater er komt.”

Stadsdeel Zuid heeft tot eind oktober de tijd voor een beslissing.