Buurt pleit voor sloop en herbouw Dichtersbuurt

De in de jaren vijftig gebouwde Dichtersbuurt in Slotermeer staat op de nominatie om te worden gesloopt. Beeld Peter Elenbaas/HH

De bewoners van de buurt – gelegen tussen de Slotermeerlaan, Slauerhoffstraat, Bastiaansestraat en Burgemeester Röellstraat – konden kiezen uit twee opties. Bij de eerste optie zouden alle 426 socialehuurwoningen van Eigen Haard en Stadgenoot gesloopt en weer opnieuw gebouwd worden. Daarnaast zouden er 212 middeldure huurwoningen (woningen met een huur tussen 752 en 1009 euro per maand) en 212 koopwoningen voor in de plaats komen. De nieuwbouwbuurt zou dan bestaan uit 850 woningen, waarvan de helft sociale huur is. Het aantal socialehuurwoningen in de Dichtersbuurt blijft dan gelijk.

Verbeterde buurt

De tweede optie was dat 100 bestaande woningen worden opgeknapt en dat de overige woningen worden gesloopt en vervangen door 650 nieuwe woningen. Na renovatie, sloop en nieuwbouw zou de buurt dan 750 woningen tellen: 320 socialehuurwoningen, 215 middeldure huurwoningen en 215 koopwoningen. In deze variant slinkt het aantal socialehuurwoningen met 106 en zou het percentage socialehuurwoningen in de Dichtersbuurt uitkomen op 43.

Van de 400 huishoudens in de buurt deden er 243 mee aan de enquête van de corporaties en de gemeente. Van de deelnemers was 69 procent voor het eerste plan waarin alle bestaande woningen worden gesloopt. Wethouder Reinier van Dantzig (Ruimtelijke Ordening) ziet de uitkomst van de raadpleging als een mogelijkheid om de buurt te verbeteren. “Veel bewoners van de Dichtersbuurt wonen er fijn, maar zijn niet tevreden over de kwaliteit van hun woningen. Ze vinden ze te klein en ze hebben last van kou, tocht, vocht en geluidsoverlast. Zij kiezen nu voor een ingrijpende stap: sloop. Daardoor krijgt de buurt niet alleen meer woningen maar ook meer verschillende soorten woningen.”

Van Dantzig benadrukt dat niet enkel wordt geïnvesteerd in woningen: ook steken de gemeente en Eigen Haard geld in het opknappen van de openbare ruimte en willen ze de sociale cohesie bevorderen. Volgens de wethouder krijgt de Dichtersbuurt ‘een kwaliteitsimpuls van jewelste’.

Verhuisvergoeding

Het gevolg van de plannen is dat alle bewoners hun huis uit moeten. De gemeente laat weten dat bewoners zelf mogen kiezen of ze terugkeren naar de buurt of dat ze permanent ergens anders gaan wonen. In beide gevallen kunnen ze ongeveer anderhalf jaar voor aanvang van de werkzaamheden, met verhuisvergoeding (6505 euro) en voorrang, verhuizen binnen de regio Amsterdam. Volgens de planning beginnen de werkzaamheden in 2025.