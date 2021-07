Buurt nog in shock na aanslag op Peter R. de Vries: ‘Het was eerst heel even stil’

Bloemen bij de plaats waar Peter R. de Vries werd neergeschoten. Beeld Joris van Gennip

Een man stapt in het rustige deel van de Lange Leidsedwarsstraat van zijn motor en loopt met een bosje oranje gerbera’s en een plastic bekertje naar de stoep waar de hoeveelheid bloemen gestaag groeit. De man, Fred uit Buitenveldert, brandde al een kaarsje, maar besloot woensdagochtend ook naar de plek te komen waar De Vries dinsdagavond, na een uitzending van RTL Boulevard, van dichtbij werd neergeschoten. “Een symbolisch gebaar, het minste wat je kunt doen.”

Hij kent de journalist niet. “Maar zoiets is buiten proporties. Twee jaar geleden nog die advocaat, nu dit. Ik ben zelf ook geen lieverdje, maar dit loopt uit de hand”.

In deuropening

Sommige bewoners staan in hun deuropening te kijken naar de bloemenleggers en alle pers. In de straatgroepsapp is veel contact over wat er is gebeurd. Bewoners wensen elkaar sterkte, vragen elkaar of iemand hulp nodig heeft.

“De schrik zit er goed in,” zegt een van hen. Zij was ‘gelukkig’ niet thuis dinsdagavond. “Maar sommigen stonden er echt naast.” Een andere bewoonster hoorde de schoten. “Het gekke is dat het daarna eerst even heel stil was. Pas toen brak de paniek uit.”

Op het terras van een Italiaans restaurant drinkt een vrouw een kop koffie, op dezelfde plek waar ze de avond ervoor zat. Ze herkende De Vries nog toen hij langsliep. “Vlak daarna hoorde ik schoten en ben ik er naartoe gerend.” Ze heeft net een bloem neergelegd. “Ik laat wat er is gebeurd nog niet helemaal toe, geloof ik, maar het is fijn om hier even te zijn.”

Bekend gezicht

De Vries was een bekend gezicht in de straat, zeggen ondernemers die niet met naam en toenaam genoemd willen worden. “Het is heel erg triest. Ik volg zijn programma’s niet, maar weet wie hij is. Bijna elke dag loopt hij hier langs, van de studio naar de auto. Zijn vaste route. En dan groet hij altijd even. Vrijdag hebben we nog naar elkaar gezwaaid.”

Het rood-witte afzetlint hing volgens eigenaar Bart de Balbiaan vanochtend nog tot aan het terras van café-restaurant Hans en Grietje op de Spiegelgracht. De kok, Hassan, hoorde de schoten en rende vanuit de keuken boven in het pand direct naar de Lange Leidsedwarsstraat om te helpen. “Hij heeft er slecht van geslapen. De beelden komen steeds terug, dus we gaan zo even praten, kijken hoe het met hem gaat.”

In de straat zie je later op de ochtend steeds meer mensen met bloemen. “Ik dacht gisteravond: dit kan niet waar zijn,” zegt Yamo Zemar Groenen. “Ik ken hem niet, maar het voelt wel een beetje zo. Hij doet zijn werk zo goed en is zo sterk. Hij is een voorbeeld voor mij.”

Een jongen van dertien is vanuit Bos en Lommer richting Centrum gefietst en kijkt nu naar de groeiende bloemenstapel. Ook hij kon niet geloven wat er is gebeurd en ‘wilde het even zien’. Iets later komt een vrouw erbij staan, ze spettert water over de bloemen alsof ze een geloofsritueel voltrekt en spreekt op zangerige toon: “Je werk is nog niet klaar Peter R. De Vries.”