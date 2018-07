Buurt lijmt glasscherven op bankje tegen hangjeugd

Dat twittert wijkagent Bellamybuurt Harold van Dam. De foto is van vorige week donderdag, meldt een woordvoerder van de politie.



Melding maken

"De glasscherven zijn inmiddels verwijderd," aldus de woordvoeder. Hij meldt dat het nadrukkelijk niet de bedoeling is dat buurtbewoners zelf het recht in eigen handen nemen bij overlast. "Zij moeten altijd melding maken bij de politie, dan kunnen wij er mensen naartoe sturen."



Of het een eenmansactie of een collectieve actie was, wordt momenteel door de politie onderzocht. De daad heeft dus nog geen juridische consequenties gehad. Gevraagd naar de overlast in de buurt, antwoordt de woordvoerder: "De signalen van overlast in de buurt zijn ons bekend, maar niet dat de overlast extreem groot zou zijn."